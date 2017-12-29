太平雲梯沒得賺 梅山爭回饋

2017年12月29日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

太平雲梯營運帶來觀光人潮，但垃圾清運、周邊環境維護卻由梅出鄉公所或社區埋單，加上公所無償提供土地給縣府蓋轉運站，每年少了百餘萬元租金收入，還要分10年攤還每年350萬元的配合款，怎麼算都不公平的情況下，鄉長劉宏文希望阿里山國家風景區管理處回饋補助給地方，阿管處雖以無前例為由回覆窒礙難行，卻說明年啟用雲梯周邊設施和雲梯OT案，屆時就會擬定回饋機制，絕不會「什麼都沒有」。

分攤配合款 年吐350萬

劉宏文說，太平雲梯興建時，當地社區、三元宮都出錢出力讓土地徵收、工程順利進行，因縣道162甲線禁行大客車，公所配合縣府興建轉運站，也把原本出租的土地收回，無償提供縣府蓋轉運站，事後才知道因轉運站的經費來自中央，縣府和公所要分擔配合款，依35％比例換算，10年每年要還近350萬元配合款，對財政狀況稱不上好的公所來說，無形中多了筆負擔。

劉宏文抱怨，太平雲梯啟用，公所不只少了固定收入，財務負擔還增加，加上公所要承擔加重的垃圾清運和環境維護成本，怎麼算都不公平，才會要求阿管處回饋補助給地方，卻遭阿管處以沒有前例為由拒絕，強調會持續爭取到底。

回饋機制 明年OT解套

阿管處長馬惠達解釋，雖然全國各管理處都沒有所謂的回饋金機制，但未來可透過OT案來解套，透露已規畫明年把太平雲梯主體和停車場、遊客中心等設施OT委外經營。

另文化觀光局也說，縣府向觀光局跨域亮點計畫，以「雲梯、茶道、梅山驛站觀光鏈結計畫」名義申請到中央補助，加上地方9000萬元配合款，共3億1000萬元投入梅山轉運站等相關建設，雖公所需負擔回饋金，但轉運站蓋好後，也會以委外方式經營，會有一定比例的回饋給地方。

(中國時報)