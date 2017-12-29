燕巢收容所 設癱犬復健中心

2017年12月29日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

送進收容所的流浪狗，若受傷長期癱瘓，易因褥瘡引發敗血症死亡，動保志工「卡樂媽」經常到壽山收容所，替癱瘓犬復健，讓牠們逐漸恢復行動能力，動保處深受感動，決定整修燕巢舊園區，提供物理治療，成立全台第一個動物復健中心。

「台灣根本沒有寵物復健觀念！」動保志工「卡樂媽」說，雖然獸醫系皆設有復健課，但內容粗略，也不受重視，因此即使台灣動物福利漸獲保障，車禍、重傷癱瘓的流浪狗，仍被收容所列為安樂死名單首位，簡單說就是只能等死。

人可復健 動物也可以

曾是人類病患復健師的「卡樂媽」心想，人可以復健，狗為何不可？有次友人的寵物犬車禍，醫師建議施行安樂死，她死馬當活馬醫，每天跑到朋友家替狗兒按摩復健，結果傷犬雖然仍走得不好看，但終究恢復行動力。

去年10月起，「卡樂媽」周周跑到壽山收容所，替癱瘓犬復健，她取名「復樂計畫Full Love」，其中後腿癱瘓的「黑妞」起初很怕人，復健1個月後已能撐著站立，接著逐漸能行走，更被移到活動空間較大的燕巢園區安置，比其他流浪狗更愛撒嬌。

16狗康復 逃過安樂死

因缺乏工具，「卡樂媽」發揮就地取材精神，拿毛巾抬癱犬後肢、利用紙箱做輔具、以食物引誘狗兒做復健動作，至今替16隻傷犬復健，全有明顯進步，部分已轉至領養區等待出養，成功逃過被安樂死命運。

復健成果令動保處相當振奮，高市動保處長徐榮彬計畫，保留原本要拆的燕巢收容所舊園區，闢設專區替癱瘓的流浪犬復健，下一步將與獸醫師公會、動保團體合作，開放服務民間的癱瘓寵物犬，成立全台第一個附設復健中心的收容所。

(中國時報)