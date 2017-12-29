屏東菸廠重生 打造美學中心

2017年12月29日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2010年首批登錄歷史建築的屏東菸廠中山堂，斥資千萬元、耗時1年半時間，已經復舊、修復完成，將於30日正式對外開放，屏東縣政府以「回家」為主題，分別建置閩客、眷村與原民風格的3座家屋，開啟活化舊建物的第一步。

活化建物 建置3家屋

屏縣府文化處長吳錦發指出，配合政府政策推行，屏東菸葉廠於2002年關廠停用，時隔15年後，隨著中山堂修復啟用，內外部建築構造以及廣場4棵椰子樹，這充滿南國美感的意象重縣民眾眼前。

未來將配合老建築的主題，安排一系列展覽活動，首波包括老員工導覽、南風市集、手作小學堂與菸味兒電影院等展出，希望讓民眾重新認識這具時代意義的地方。

菸廠中山堂原本是員工辦公處所，內部空間首次展出，整合11個屏東地方文化館，從屏北到屏南，橫跨河洛、客家、戰後移民與原住民等，刻意打破館際分野，透過創意激盪，彰顯屏東多元豐富的內涵。

多元內涵 文化新亮點

參與眷村之家的策展人周芮宇指出，菸廠鄰近歸來地區，「歸來」有種回家的感覺，於是利用眷村木門作為開端，引導民眾開門後進到屋內，且眷村多是軍人子弟，只要看到餐桌上出現控肉，就知道父親即將回家，營造一種團圓氛圍，搭配老電視、舊書報，彷彿回到5、60年代那竹籬笆內的景象。

吳錦發強調，菸廠全區於今年通過文資審議，未來會配合鄰近社區與屏東大學合作，規畫此處成為南國美學中心、跨族群博物館與文創基地，逐步實踐屏東重要的文化亮點。

(中國時報)