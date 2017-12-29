趕猴 出借誘捕籠 補助架電網

2017年12月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台灣獼猴被列為第三級保育類動物，即使危害農作物，農民只能驅趕，非法捕殺會觸犯野生動物保育法。為提供友善生態的野生動物防治，農委會林務局推出「電牧器圍網」補助計畫，台中市農業局另提供誘捕籠，給農民免費借用，採較溫和方式防治。

林務局指出，電圍網是金屬圍籬與電牧器的組合，藉由電牧器讓金屬圍網通上不致危害人畜的弱電，當獼猴碰觸到圍網時，會感到輕微觸電麻刺感，而不敢再靠近；補助計畫限0.2公頃以上、合法使用土地，裝設費用由農委會、地方政府及農民平均分攤，補助上限4萬元。

台中市農業局承辦估算，架設200公尺的電圍網含電牧器約6萬元，今年有24位農民申請，其中9成集中在和平區，經會勘後，最後有15位符合條件，已撥付補助費。

林務自然保育科長徐宏銘表示，農民反映架設電圍網成效不錯，東勢、和平的水梨、甜柿今年猴害減少許多。有動保人士表示，電網採用「弱電」驅趕獼猴，但接觸時感到刺痛，仍屬殘忍，且其他動物、人類也可能誤觸，加上獼猴屬靈長類，智力頗高，嚇阻效果有限。

對此，台中市採雙管齊下，除電網補助外，今年提供24個誘捕籠給農民免費借用，目前放置在和平、東勢、太平山區，將捕獲的獼猴送由野生動物保育協會易地野放，目前有1件捕獲通報。

(中國時報)