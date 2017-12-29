新聞透視－把餅做大 帶動地方發展

2017年12月29日 04:10 中國時報 呂妍庭

地方向中央爭取建設最大目的，就是希望能帶動地方發展，但發展的背後也要付出相當的管理維護成本，所以嘉義縣長張花冠不只一次跟嘉義林區管理處要求阿里山森林遊樂區門票收入五五分帳，卻都卡在沒有相關法令條文可依循而難以實現，現在梅山鄉公所也希望阿里山國家風景管理處能回饋或固定補助小型建設，讓公所不無小補。

許多公共建設提撥回饋金其來有自，不管是焚化爐、水源保育區，甚至核電廠，都會分配一定比例的回饋金給地方，但對照這些有爭議的建設，太平雲梯蓋在梅山鄉，實質是一種正面利多，這也是當初公所和地方會傾力支持主因，且阿管處也早針對鄉民給予免門票的優惠，算回饋梅山鄉的變通作法，此時公所提出回饋金要求，對阿管處來說，當然會覺得為難。

回饋金的部分精神在補償地方損失，反觀當初上至中央，下至地方，極力爭取太平雲梯，何嘗不是希望藉由觀光財的挹注，減緩偏鄉山區人口、產業嚴重凋零現況，只是公所這項要求，還是碰到沒有法令規範可依循狀況，唯獨可以想見的，對地方政府來說，地方產業振興動固然重要，政府如能雨露均霑，藉此改善財政狀況，公共建設才算成功。

事事難兩全，這是多數人都懂的道理，與其在有限資源裡鑽牛角尖，既然太平雲梯已開始營運，當務之急是想辦法把餅做大，讓梅山其他山區偏村因雲梯魅力，把遊客從山腳下帶上山，畢竟，有人潮就有錢潮，讓更多山區居民獲利受益，才是主事者該做的事。

(中國時報)