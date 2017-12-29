新聞透視－把餅做大 帶動地方發展

友善列印
中國時報

地方向中央爭取建設最大目的，就是希望能帶動地方發展，但發展的背後也要付出相當的管理維護成本，所以嘉義縣長張花冠不只一次跟嘉義林區管理處要求阿里山森林遊樂區門票收入五五分帳，卻都卡在沒有相關法令條文可依循而難以實現，現在梅山鄉公所也希望阿里山國家風景管理處能回饋或固定補助小型建設，讓公所不無小補。

許多公共建設提撥回饋金其來有自，不管是焚化爐、水源保育區，甚至核電廠，都會分配一定比例的回饋金給地方，但對照這些有爭議的建設，太平雲梯蓋在梅山鄉，實質是一種正面利多，這也是當初公所和地方會傾力支持主因，且阿管處也早針對鄉民給予免門票的優惠，算回饋梅山鄉的變通作法，此時公所提出回饋金要求，對阿管處來說，當然會覺得為難。

回饋金的部分精神在補償地方損失，反觀當初上至中央，下至地方，極力爭取太平雲梯，何嘗不是希望藉由觀光財的挹注，減緩偏鄉山區人口、產業嚴重凋零現況，只是公所這項要求，還是碰到沒有法令規範可依循狀況，唯獨可以想見的，對地方政府來說，地方產業振興動固然重要，政府如能雨露均霑，藉此改善財政狀況，公共建設才算成功。

事事難兩全，這是多數人都懂的道理，與其在有限資源裡鑽牛角尖，既然太平雲梯已開始營運，當務之急是想辦法把餅做大，讓梅山其他山區偏村因雲梯魅力，把遊客從山腳下帶上山，畢竟，有人潮就有錢潮，讓更多山區居民獲利受益，才是主事者該做的事。

(中國時報)

新聞透視－文資VS.開發 作法可以… 動物權當道 診療規格立法升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。