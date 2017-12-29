動物權當道 診療規格立法升級

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中國時報
／高雄報導

動物權當道！歷經多年協商，高市動保處提出的「獸醫診療機構設置標準」，26日已獲市政會議通過，未來獸醫院、診所必須設置遮蔽隱密的開刀房，還要準備獨立「病房」，確保住院的犬貓能夠安心休養，大幅提升傷病寵物的醫療品質。

高市動保處長徐榮彬指出，過去針對獸醫設備的規範不嚴謹，部分醫療機構開刀區完全開放，或只以玻璃窗隔開，曾有飼主在旁看到寵物開刀血淋淋畫面，當場腿軟暈眩；甚至提供住院用的寵物籠空間不足，好幾隻狗或貓擠在一籠，難保不會發生打鬥。

其實《獸醫法》已規定各縣市需設獸醫診療機構設置標準，但1995年公告以來，一直少有地方政府訂立標準，直到近幾年動物權益觀念高漲，農委會才積極要求地方政府配合辦理，並宣告今年底前必須各自完成立法。

趕在時限前，「高雄市獸醫診療機構設置標準」26日經市政會議通過，規範未來醫療機構手術區應為獨立區域，犬、貓科動物住院以病籠為主，應為獨立專用，每籠限留置1隻動物，並有足夠平躺站立、轉身的空間。

徐榮彬表示，設置標準不溯及既往，但現已領有開業執照的獸醫院、診所若要更名、開設分店，也必須符合設置標準規範；參與立法討論的獸醫代表則認為，時代在進步，獸醫院若不提升設備規格，也會被市場淘汰。

(中國時報)

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