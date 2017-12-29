大同傳禿鷹套利 市場派告發

2017年12月29日 04:10 中國時報 陳志賢 、 李麗滿 ／台北報導 ／台北報導

大同公司禿鷹疑雲不斷，大同公司去年底借券賣出餘額3個月暴增8萬張，公司董事會最近決議辦理現增，融券幾天前又增加5000多張，市場派代表「欣同」公司負責人林宏信質疑有禿鷹集團藉利空訊息摜壓股價，一路借券套利、融券炒股，28日委託律師到台北地檢署遞狀告發禿鷹集團違反證交法，請求查辦。

大同公司重申，董事會決議是在額定股本內對原股東的現金增資，從未涉入股市。對於股價是否遭人為操縱，公司無從得知，至於日前針對大同股票價格波動過度劇烈等情事，已依規定自25日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成。

市場派委任律師陳文禹指出，大同公司今年3月9日決議以現金增資或私募方式募資60億，但當時公司還有高達438億的現金及約當現金，現增或私募並不合理，其中是否涉及弊端或違反證交法情事，請求檢調、金管會、證交所一併調查。

林宏信檢舉狀指出，大同股價去年9月漲到每股7.7元，借券餘額4萬張，之後連續出現單日借券賣出上千張，12月底借券餘額更超過12萬張，短短3個月暴增8萬多張，明顯有人為操縱、打壓股價跡象。

今年3月9日，大同董事會決議辦理現金增資或私募，發行股數不超過6億股。但據大同公告的辦理方式，質疑公司有屬意的應募人選。

本月21日，大同公司又宣布董事會決議辦理現增，股價市值1天蒸發45億。但對增資股的發行價格，大同發布重訊和媒體報導卻不一，雖然本月25日大同否認報載內容，但報載股價遠低於市價，還是讓禿鷹集團得以賺取差價。

(中國時報)