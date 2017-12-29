土城小作所開幕 嘉惠唐寶寶

2017年12月29日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

土城中央小作所28日舉行開幕儀式，由於位置緊鄰捷運站，吸引不少身障者申請參與，未來將提供中華民國唐氏症基金會20位身障者就業，新北市長朱立倫到場致詞表示，這是新北市第15家小作所，未來將持續活化公有空間，提供身障者更多就業機會。

新北市第15家土城小作所28日開幕，小作所位於捷運頂埔站1號出口共構大樓，透過「在地生活、在地融入、在地樂活」的營運模式，服務唐氏症與身心障礙者，讓15歲以上，具就業意願及需求的唐寶寶與身心障礙者，提升自理能力。

朱立倫表示，小作所提供身心障礙者社區化、多元化、安全且完善的照顧服務，並促進社區融合，讓心智障礙的孩子，能夠在熟悉的環境中，接受生活自理訓練，減輕家庭照顧負荷與經濟負擔。

唐氏症基金會公益行銷處副處長張菁菁表示，目前於新北市共辦理4家小作所，分布於新莊、林口、三重、土城等地，各單位推出不同特色手工皂打響名號，另也透過社區適應、香草植栽、外出購物等方式，增加學員社交能力。

張菁菁也指出，以往小作所多半為於偏遠地區，造成學員通勤不便，也曾遇到民眾反對而遷移案例，感謝市府活化公有地，讓學員可以在地就業，也期盼未來能開闢更多空間，保障更多身障者權益。

(中國時報)