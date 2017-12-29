網紅飆高音 一起嗨到2018

2017年12月29日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

2017年倒數計時，花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，提前在12月30登場，接續跨年夜的2場演出，邀請網紅歌手黃明志、四葉草一起「飆高音」，接續跨年夜搭配長達240秒璀璨星空秀，陪伴粉絲倒數，一起嗨到2018，迎接閃耀新年。

花蓮縣府今年特別邀請紅遍校園與網路的知名歌手陪民眾一起跨年，包括網路點閱破億的「飄向北方」原唱歌手黃明志，以及馬來西亞「國民女神」四葉草等，還有經典唱將戴愛玲、王宏恩、江美琪、林凡、林隆璇等歌手輪番上陣。

觀光處代理處長彭偉族表示，太平洋觀光節已成為花蓮觀光品牌，今年卡司陣容考量近期東南亞及香港訪花旅客逐漸提高，且多為年輕族群，特地以「網紅」為主題，邀請超過20組歌手齊聚花蓮，一連飆唱2天，讓整座城市搖身成為太平洋流行音樂城，陪大家度過浪漫跨年夜。

今年還加碼邀請小朋友們最歡迎的YOYO家族，在31日晚間8時登場，倒數儀式也首度以花蓮人文自然景點結合AR實境互動呈現，倒數結束後，由璀璨星空秀緊接登場，帶給大家耳目一新的跨年假期，縣府邀請國內外遊客到花蓮感受熱情與活力。

彭偉族說，元旦連續3天假期，民眾可在白天遊賞花蓮各景點，晚上到六期重畫區欣賞太平洋觀光節的熱情表演，緊鄰會場的東大門夜市也提供原住民風味小吃及各式各樣美食攤位，讓聽眾在欣賞精彩表演之餘，還能大啖在地美食、品嘗道地特產，度過難忘的新年假期。

(中國時報)