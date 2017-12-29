竹市設前瞻建設監督小組

2017年12月29日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹巿議會國民黨團28日率全國之先，成立「新竹市前瞻建設監督小組」，擔任小組召集人的黨團書記長林耕仁強調，監督小組成立的宗旨是秉持「全民監督、杜絕舞弊」的精神，要求市府公開前瞻計畫的完整內容，讓全民共同審視、監督。

林耕仁指出，小組同時也要求市府建置「新竹市前瞻建設」網站，定期更新各項計畫內容、預算編列、經費核定以及執行情形等相關內容，以及定期公布前瞻建設執行情形。

林耕仁說，此監督小組由他擔任召集人，並邀請國民黨籍議員共同成立，總幹事為張祖琰，吳青山任副總幹事、鍾淑英擔任發言人，到場支持的還包括市議員蕭志潔、陳治雄、李國璋、鄭正鈐、顏政德、徐信芳、段孝芳、賀玉燕。

28日的成立會中，前國發會主委、國民黨智庫經濟組召集人林祖嘉以及前交通部長、智庫交通組召集人陳建宇也特別到場，分別就新竹市前瞻計畫提供建言，並允諾智庫將提供專家學者的各項研究。

林祖嘉指出，過去50幾億或是上百億的計畫都要謹慎的經過各部會層層專業審核，土地征收和法規都要思考妥當，計畫年限也都是3至5年，這次前瞻根本沒有經過評估，任由地方提計畫，未來落實可能性相當低，經費更會是大錢坑。

陳建宇則指出，竹市輕軌建設前後提過5次，都因運量不足被交通部打回票，竹市府若要建輕軌，自籌經費、運量如何培養、如何自償等相關問題，都必須向市民說清楚。

(中國時報)