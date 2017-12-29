松柏漁港魚市場 明年底完工

大甲區松柏漁港多年來苦無魚市場，漁民長期蹲在路邊進行魚貨買賣。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市大甲區松柏漁港多年來苦無魚市場，漁民只能蹲在路邊進行交易，眾所期待的魚貨多功能拍賣市場，28日終於開工動土，預計明年底完工。台中市長林佳龍表示，期盼打造松柏漁港為濱海漁村祕境，未來帶動濱海地區發展。

林佳龍表示，松柏漁港是台中市最具港形及發展潛力的市管二類漁港，過去漁民都在路邊交易魚貨，在地方與中央合作下，從土地變更取得到設計，共歷經3年努力，未來市場完工後，漁民將有較佳的環境販賣魚貨。

「松柏漁港是老饕的祕境！」立法院副院長蔡其昌指出，漁民凌晨出海捕魚，內行人一大早就來買新鮮的魚貨，常常早上10點不到，就銷售一空，但因漁港本身環境條件不理想，使得大家常將魚貨放在地上買賣，這裡是個擁有生命力及商機的地方。

魚販梁先生說，蹲在路邊賣了30年的魚，因為沒有魚市場，常常吹風日曬做生意，尤其下雨天，只能撐大傘叫賣，很開心喊了好多年的集貨場動工了。

海資所表示，市場內部規畫約27個攤位，供漁民販賣魚貨，並新建一座半戶外整網場，寬約15公尺、長約90公尺，挑高5至7公尺，也規畫天車設備，漁民可整補網及魚貨運送作業。

另停車場有60個小客車停車位及20個自行車位，工程經費約9000萬元，獲漁業署同意補助2700萬元，工期約為1年，預定明年底完工啟用。

(中國時報)

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