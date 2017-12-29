增產報國 45歲藥劑師生6胎

2017年12月29日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

員榮醫院藥劑科主任45歲聶幼安，上個月產下1子，這已是她與同為藥師的先生陳生明的第6個孩子，彰化員榮醫療體系總院長張克士27日晚間尾牙宴上特別頒發10萬元生育補助金，大讚她勇於增產報國！

聶幼安表示，夫妻倆感情好、先生又特別疼愛孩子，「一個不小心」孩子就一個接一個，目前大兒子、二兒子已14、12歲，老三女兒10歲，最小的老六剛滿月。

聶幼安回憶，「意外」懷上老四時，母親曾憂心忡忡說，「女人生孩子，會越生越老。」千叮萬囑要他們夫妻「別再生了！」老公也曾苦惱說「老婆啊！「我們家真的不能再出人命了啦！」沒想到老五、老六還是接連來報到，兩人該做的避孕都有做，只能說跟孩子們太有緣。

48歲陳生明任職於藥廠，兼任員榮醫療體系顧問，對老婆同事起鬨鼓勵繼續生，正色強調「真的到此為止了！」但因聶幼安任職醫院福利太好，她也豪氣大開玩笑，說還沒挑戰過雙胞胎，如果再有孕，「希望一舉來個七弟與八妹」。

張克士表示，少子化問題已成國安危機，為打破醫療產業「血汗醫護」刻板印象，讓同仁更安心投入職場，配合政府政策努力打造幸福企業；院內的生育補助辦法，頭2胎每胎3萬元、第3至5胎每胎多一萬，第6胎補助10萬，今年總計發出53萬元生育獎金，表彰這些身在職場仍勇於生育的婦女。

(中國時報)