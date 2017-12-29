十八卯慶百歲 端出藝文好菜

2017年12月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

十八卯茶屋前身為建於1918年的柳下食堂，明年將滿100歲，十八卯茶屋老闆葉東泰為紀念這難得的歲月，選在建物百年前夕，與藝文團隊合作，端出整年度的藝文「好菜」，呼應百年前，柳下食堂在台南一舉開3家店賣料理，從料理亭搖身一變成為茶屋的百年歷程。

緊鄰台南公會堂的十八卯茶屋，1918年建造完成，日本人柳下勇三在一旁開起料理亭，同時也是他在台南的第3家料理亭，因緣際會，柳下食堂被保存下來，5年前文化局委外經營，奉茶業者葉東泰承接，並將「柳」字拆解成「十八卯」，以十八卯為名的茶屋，重新出發。

葉東泰說，百年老屋保存不易，歷經歲月更迭，依然保有昔日風貌，為紀念百年時刻，他規畫一整年度藝文活動，搶頭香的是目前定居紐約、台南女兒邱于真的「美國境影」攝影展，後續還有陶藝展、封茶等展演活動，明年5月將邀請德國籍茶友分享攝影與品茗心得。

從事廣告設計兼專職攝影的邱于真，曾獲香港迪士尼青睞，邀她拍攝文宣，也與知名雜誌《VOGUE》合作拍攝，一年返台一次的她說，非常珍惜回到台灣展出，畢竟這是自己的家鄉。

「美國境影」呈現美國人2016年總統大選後內心徬徨，系列作品花10年醞釀，她說，每個人心中都有境影，自己創作期間彷彿也經歷一場場價值追尋，希望透過作品帶著大家去尋找、探索。

(中國時報)