青花瓷瓶裝醬油

雲林第二監獄收容人釀造的「雲鑽黑豆醬油」獲雲林食安評核優等，青花瓶容器摘下全國矯正機關文創賽第一名，是安心加創意的優質良品。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林第二監獄受刑人釀造的雲鑽黑豆醬油獲雲林縣醬油評核優等，產製過程可供消費者溯源，為食安加分。最特別的是突破傳統「黑矸仔裝豆油」的刻板思維，以收容人青花瓶作品為容器，摘下全國矯正機關文化創意產品設計競賽第一名。

雲二監作業科長李青森指出，該監「雲鑽黑豆醬油」遵循傳統古法百分百純手工釀造，精選天然黑豆，入甕後歷經180天餘，以自然工法置放戶外日光曝曬、封缸發酵，散發出特有的濃醇香味，製麴、日曝、發酵、調味、裝瓶、包裝一氣呵成，原料只有黑豆、糖與鹽，完全無任何化學添加劑。

典獄長吳承鴻說，該產品參加雲林縣今年醬油安心標章評核，評審對原料追溯管理制度的建立、監測，與定期檢驗原料和成品作為十分讚許，獲得優等認證，無異肯定收容人的技術。

該監顛覆刻板印象，將優等醬油裝在青花瓷瓶內，把實用的在地特產、文創、藝術多元融合，一舉摘下全國矯正機關文化創意產品設計競賽第一名。

雲二監將青花瓷醬油組合成禮盒，包括醬油瓶、調味瓶、醬油碟，青花瓶釉作畫題字，古典優雅，風格獨特，為用餐增添美學情調。

吳承鴻表示，裝醬油的青花瓷瓶、碟也是受刑人的作品，特地邀聘書畫家王春敏教畫，從拉坯、風乾、素燒、上畫到上釉等，得耗時2個月才完成，即使出自同一收容人之手，瓶形和畫作也不盡相同，每個都獨一無二。

青花瓷醬油禮盒有兩款，均限量發售，除網購外，該監30日受邀參加古坑綠色隧道的「2017食來運轉-食安嘉年華」將展售。

(中國時報)

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