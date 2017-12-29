謝批菊促銷心內話 對管殘忍

2017年12月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長陳菊新書「心內話」延燒至今，風波尚未停歇，駐日代表謝長廷昨不僅再次透過臉書指陳菊的「內心話」是個人主觀感受，與事實有很大出入；當他與日本前參議員江口克彥一同拜會立法院時也不忘說，「內心話」繼續促銷販售，「我是覺得對管碧玲有點殘忍」。

高雄市政府代為回應表示，《心內話》的企畫、出版時間及行銷計畫，皆由天下雜誌負責，與市府、市長初選、所有候選人皆無關係，如果因初選而刻意遭到連結或操作，花媽認為很可惜，期盼各界以「了解台灣歷史及高雄轉型經驗」觀點來看這本書。

謝長廷說，陳菊在書裡說，他在中執會反對陳菊參選，但「沒有這樣的經過、也沒有這樣的中執會」，很多都是誤會，「不然什麼時候的中執會，講一個日期出來，公布當時錄音，這是不可能的事！」

謝長廷也透過臉書表示，當年高雄市長初選時，前總統陳水扁、前行政院長游錫堃和他，先後都支持葉菊蘭而沒支持陳菊，這是為勝選的大戰略，原因是葉菊蘭爭議少。

謝長廷說，管碧玲是當年最早宣布參選市長，比陳菊還早，去登記本是自然的事，但因大家焦點都放在徵召葉菊蘭，管碧玲的參選因而被邊緣化，直到陳菊堅持以登記方式初選、確定無法徵召葉菊蘭時，管碧玲前往登記時還被拜託如果勝出，要留下可以徵召葉菊蘭出線的空間。

謝長廷指出，講起來管碧玲當年在高雄勝選的大戰略下，也是萬般無奈的被協調者。但「內心話」以派系鬥爭為主軸看整個過程，扭曲民進黨當年背水一戰的整體策略，對葉和管的角色也有相當誤解。謝直言，現在黨在初選，「書不能慢一點賣嗎？」他覺得對管有點殘忍，但也不能叫別人不要賣書，所以只好替管碧玲澄清事實。

(中國時報)