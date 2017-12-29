學童彩繪感動狗 師長驚豔

大成國小感動狗28日完成，一字排開後果真令人感動不已，他們彷彿將我的志願、我的家庭等作文立體化了。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

「色彩不僅勾勒出美，還有尋根軌跡。」大成國小為培養學童美感，月前參加學學文創感動彩繪計畫，讓小朋友先找5種在地色、再用其彩繪感動生肖，28日31隻充滿個人色彩的感動狗完成，一字排開後果真令人感動不已，他們彷彿將我的志願、我的家庭等作文立體化了。

校長李嘉齡說，小朋友在老師的指導下，透過討論初選代表新埤的在地色，隨後拿著色卡到校園及鄰近各處一一比對「尋色」，最後確定由燈籠紅、檳榔綠、香蕉黃、夜合白、客衫藍等5色作為感動狗彩繪色，過程中，學童在色彩的刺激下，增加不少對文化感受的敏感度。

然而，利用色彩進行的文化探索成效，雖已讓老師驚豔不已，但當31隻感動狗上色完成後，老師不禁直呼「太感動」，因作品所呈現的不僅是顏色所勾勒出的美，還有童心、夢想與愛。看著感動狗，彷彿看見學童的心性、未來志向、憧憬甚至是偶像。

學生林柔嫻為感動狗畫上毛衣，並為它取名「泰迪狗」，她說，希望看到它的人能感到溫暖，也能將溫暖送到每個家庭。王品鴻則畫了「台灣狗」，狗狗身上有國旗及棒球，他說，這是他最愛的東西。

畫「飢餓狗」的林慶祥則是小小年紀就懷有悲憫之心，他說，因為有些人不能一天吃三餐，所以才想畫狗看到食物就食指大動的樣子。學校表示，這些感動將於明年2月27在高美館展出，大成小畫家更於3月8日當導覽與大家分享。

(中國時報)

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