盜印國寶索賄 故宮內賊判９年

2017年12月29日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

國立故宮博物院文創行銷處前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，被控利用故宮國寶數位典藏計畫啟動、檔案管理開大門的機會，向廠商索賄，私下蒐集「龍藏經」、「永樂大典」影像檔，台北地院28日依收賄、職務詐欺、公務背信等貪汙罪，判陳有期徒刑9年，葉則判刑2年，緩刑5年。

判決指出，陳耀東負責「龍藏經」授權印製招標案，龍岡數位文化公司2008年1月以2016萬元標金取得複製權，與故宮議約，龍岡唯恐印製案無法如期完成受罰及延誤上市蒙受損失，負責人趙鈞震於2009年以50萬元行賄陳耀東，後再行賄陳及葉各20萬元，請2人幫忙。

陳因此建議趙鈞震另成立公司負責銷售，趙出資百萬在2010年7月成立祥禾公司，後來祥禾被陳耀東作為故宮博物院與浙江大學就宋畫全集授權製作的代理商，股權轉換，陳實掌祥禾，用祥禾名義向故宮申報不實運費4萬5000元。

故宮2001年起執行數位典藏計畫，檔案出借有一定流程，但陳、葉將「龍藏經」等多項故宮館藏盜印，再用香港東南出版公司向故宮申請出版「永樂大典」複製品等機會，將檔案攜出，複製數位文物影像2791張，儲存光碟中，並將盜印檔藏放祥禾公司。

北院歷經5年多審理，合議庭認為，葉麗珍全部認罪，偵查中就自白犯罪，並繳回犯罪所得，因此輕判2年刑。陳耀東則在最後審理時也大都認罪，只否認收賄，故所犯3罪合併執行9年徒刑，並追繳沒收未扣案犯罪所得70萬元。

(中國時報)