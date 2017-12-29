14類商家限塑 勸導不聽將開罰

2017年12月29日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局針對被納入「限塑」新政策的業者，進行不可以免費提供購物用塑膠袋宣導。（環保局提供）

桃園市環保局2018年1月1日起配合行政院環保署的「限塑」政策，將有14類商家不可以免費提供購物用塑膠袋，環保局已開始宣導「自備購物袋」及「不免費提供塑膠袋」，期望市民配合「減塑」新政策。

根據環保署資料統計，全球每分鐘就有1卡車的塑膠廢棄物被倒入海洋，最快到2050年，海洋裡的塑膠將和魚一樣多，環保署從2002年起針對連鎖便利商店、超級市場、量販店等7大業者進行管制，除了不可免費提供塑膠袋，塑膠袋厚度也必須達到0.06mm。

2017年環保署更進一步，在8月15日修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」公告，除了取消塑膠袋的厚度限制外，也新增了藥粧店、醫療器材行、資通訊設備零售業、文具行、洗衣店、飲料店、西點麵包店等7類管制對象，新限塑方案在2018年1月1日正式實施，所有管制對象都不可以免費提供購物用塑膠袋。

桃園市環保局長沈志修指出，桃園市在新限塑政策中約新增6200家列管商家，未來受限塑方案規範的14類業者如不配合，第1次將開立勸導單規勸，如經第2次查獲仍未改善，將依據廢棄物清理法，處以1200至6000元罰款。

沈志修表示，新限塑方案公布後，環保局在2017年9月到12月間舉行了16場次的宣導活動及說明會，宣導相關公（工）會及業者約3200家次，活動約有6000人次參與，也呼籲民眾出門攜帶環保袋，從自身做起「減塑」改變。

(中國時報)