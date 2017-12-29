總預算難產 市府盼速開臨會

2017年12月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會審查明年預算，因政黨協商破裂遭擱置，國民黨立委江啟臣28日指出，市長林佳龍府會溝通能力低落，預算濫編更是債留子孫。台中市新聞局長卓冠廷回應，市府預算因不同黨團意見而未能完成審查，盼議會儘速召開臨時會，降低對市政及市民權益造成的傷害。

江啟臣指出，市府所提出的預算案高達1924億，舉債198.7億，前2年舉債213.46億及216.89億，林佳龍執政期間舉債超過629億，審計部與主計總處報告皆指出，林佳龍主政下的財政問題日趨惡化。

江啟臣表示，國民黨團提出的刪減項目，多屬重複編列、科目金額異常增加及不必要的宣傳費、行銷費、活動費等。市府員工人數節節攀升，105年自有財源中，每100元有66元是花在人事費，107年費用持續暴增。

卓冠廷強調，台中升格直轄市後，中央並未給予台中與北高相近的統籌分配款，致建設受限，林市長上任後開源節流，目前台中人均負債6都第2低，財政持續穩健，市府明年預算以教育與社福支出增加最多，教育更占總預算近4成，希望提供市民更優質的生活環境。

卓冠廷表示，元旦起有許多與市民生活息息相關的政策將上路，審查預算是議會的職權，希望有心人士不要因民調落後，一再藉總預算議題進行政治操作。

(中國時報)