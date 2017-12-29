南美館未開張 首任館長先卸任

2017年12月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

預計明年8月開館的台南市立美術館，首任館長林保堯上周屆滿70歲退休，館長一職由原董事、佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。南美館表示，林保堯任內已完成階段性任務，館務正常運作，未受影響。

台南市立美術館是全國第一個採行政法人組織所設置的美術館，今年3月17日成立第一屆董事會，4月中旬公布館長人選，由台北藝術大學名譽教授林保堯出任，因館長徵選前，即已傳出藝術圈質疑董事會成員年齡偏高，館長名單一公布，一度惹議。 南美館表示，依照〈台南市美術館設置自治條例〉第19條第4項規定，館長任期屆滿70歲者，即應更換，因此，首任館長林保堯在上周70歲生日後退休。

董事長陳輝東強調，美術館長屆齡退休，進行人事更迭，這是很普通、正常的事，外界不必多作揣測解讀。

南美館27日召開2017年第3次臨時董事會議，通過第2任館長人事案，確定由佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。

潘襎為日本大阪文學博士（美學藝術學專業）、巴黎第十大學美術史DEA文憑、巴黎第一大學美術史博士候選人、日本神戶大學藝術學碩士、文化大學美術系學士，除於佛光大學文資系專任外，曾任國立臺灣師範大學美術系、國立台北藝術大學美術系、文化大學美術系等校兼任副教授，研究領域包括西洋美術、台灣美術、日本美術，著作豐富。

潘襎表示，希望透過南美館軟硬體建構，形塑南美館為具備在地、活力、學術、跨域及國際等特色的美術館，也希望擴大藝術參與年齡層，強調南美館日後將具體實踐賴清德前市長理想，帶動城市創新能力，南美館核心精神將積極回應文化部長鄭麗君建構台灣藝術史政策，致力於豐富台灣美術內涵與詮釋能力。

(中國時報)