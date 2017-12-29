南美館未開張 首任館長先卸任

台南市立美術館首任館長林保堯屆滿70歲退休，館長一職由原董事、佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎（右五）接任。（南美館提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

預計明年8月開館的台南市立美術館，首任館長林保堯上周屆滿70歲退休，館長一職由原董事、佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。南美館表示，林保堯任內已完成階段性任務，館務正常運作，未受影響。

台南市立美術館是全國第一個採行政法人組織所設置的美術館，今年3月17日成立第一屆董事會，4月中旬公布館長人選，由台北藝術大學名譽教授林保堯出任，因館長徵選前，即已傳出藝術圈質疑董事會成員年齡偏高，館長名單一公布，一度惹議。　　南美館表示，依照〈台南市美術館設置自治條例〉第19條第4項規定，館長任期屆滿70歲者，即應更換，因此，首任館長林保堯在上周70歲生日後退休。

董事長陳輝東強調，美術館長屆齡退休，進行人事更迭，這是很普通、正常的事，外界不必多作揣測解讀。

南美館27日召開2017年第3次臨時董事會議，通過第2任館長人事案，確定由佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。

潘襎為日本大阪文學博士（美學藝術學專業）、巴黎第十大學美術史DEA文憑、巴黎第一大學美術史博士候選人、日本神戶大學藝術學碩士、文化大學美術系學士，除於佛光大學文資系專任外，曾任國立臺灣師範大學美術系、國立台北藝術大學美術系、文化大學美術系等校兼任副教授，研究領域包括西洋美術、台灣美術、日本美術，著作豐富。

潘襎表示，希望透過南美館軟硬體建構，形塑南美館為具備在地、活力、學術、跨域及國際等特色的美術館，也希望擴大藝術參與年齡層，強調南美館日後將具體實踐賴清德前市長理想，帶動城市創新能力，南美館核心精神將積極回應文化部長鄭麗君建構台灣藝術史政策，致力於豐富台灣美術內涵與詮釋能力。

(中國時報)

總預算難產 市府盼速開臨會 無檢驗柴油車 禁入西螺果菜市場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。