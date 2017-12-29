無檢驗柴油車 禁入西螺果菜市場

西螺果菜市場明年元旦起進出的柴油車，必須驗車合格才准予進入，環保局近日加派人員到場檢驗。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

西螺果菜市場2018年元旦起檢驗合格的柴油車才准進場，迄今僅百餘輛柴油車主動驗車，環保局日前主動前往市場為柴油車檢驗，未料造成大排長龍，呼籲車主事先預約或到斗南鎮柴油動力計排煙檢測站（簡稱柴動站）受檢，取得正式標章。

西螺果菜市場約有800輛拼裝車，近3年拼裝車已減至250輛，改裝成電動車或新購電動車97輛，多數改買柴油車，但車籍資料不明。

雲林縣議會2016年6月審議通過「西螺果菜市場進出車輛管理自治條例」，2018年1月1日起柴油車須取得1年之內檢驗合格報告，才能進入果菜市場；2019年1月1日起，拼裝車與二行程機車全面禁止進入。

環保局空氣汙染防治科長廖崇圜指出，電動蔬果運輸車已經可掛牌上路，若菜農、菜販不改裝或購買電動車，至少要改開合格且檢驗合格的柴油車。

環保局表示，該局無法取得果菜市場進出的柴油車資料，只能以這一年來錄影到的車牌通知車主檢驗，本周在果菜市場設檢驗站，是為預約者檢測，未料吸引未報名的柴油車大排長龍。

廖崇圜說，在西螺果菜市場臨時擺設的檢測站僅檢測排氣標準，若有通過檢驗，電腦將登錄為合格車輛，未來監視器配合閘門系統將放行，但不提供檢驗合格標章。廖崇圜表示，西螺果菜市場前的檢測站檢驗一輛車動輒20、30分鐘，柴油車的農友或菜販最好提前預約，將提供服務到農曆春節前；斗南鎮台一線旁的柴動站可提供服務，合格者發給標章。

(中國時報)

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