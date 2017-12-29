洪秀柱爆周錫瑋「心中不舒服」

2017年12月29日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨2018新北市長初選，傳出前台北縣長周錫瑋堅持參選，是因為曾受到黨主席吳敦義鼓勵，但吳後來不認帳。對此，前國民黨主席洪秀柱昨坦言，有聽聞相關說法，更透露周「心中有點不舒服」。

洪秀柱昨接受「POP搶先爆」廣播節目專訪指出，從民調來看，現任新北副市長侯友宜遙遙領先，贏過藍綠所有可能人選，但不能否認周也是個人才。

主持人黃光芹隨即接話，直指外界臆測「吳敦義有私心」。對此，洪秀柱不諱言地說，有個說法是，吳在黨主席選舉期間曾參加周的畫展，並加以鼓勵，「人被鼓勵後，沉寂已久的心開始雀躍起來」。

黃光芹追問「吳敦義後來不認帳」？洪秀柱還原吳本人的說法是「從選上主席後我都沒講過這個話」，但實情為何，她不予置評。洪接著透露，曾聽過周錫瑋談了一些，感覺周的心中有些不愉快、不舒服。

洪秀柱認為，既然大家都愛這個黨，當然可以表現自己的特長，無論最後是經由協調產生，或是透過初選決定人選，都應保持願賭服輸的精神與氣度。

洪秀柱強調，倘若國民黨失去新北執政權，新北市長朱立倫恐擔不起這個責任；如果吳敦義有意問鼎2020，那更加不能丟掉新北市這個大票倉。她認為，不管吳、朱兩人未來是否為競爭對手，新北市一定要守住。

國民黨發言人黃健豪昨表示，各縣市有志參選者，主席都會給予鼓勵，也樂見大家積極表態；國民黨將依照既有機制，以公正、公平的方式，來提名最有機會勝選者。

(中國時報)