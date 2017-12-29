啟英學生好樣的 克服逆境上台大

2017年12月29日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

啟英高中學生許雅淳，靠著台大特殊選才管道，錄取生命科學系提早成為大學新鮮人，她的媽媽早逝，爸爸也因發生意外變成輕度障礙，但許雅淳不因困境被擊倒，而是主動積極學習，參與各種動物志工，未來也想進入動物園工作，完成愛動物的夢想。

許雅淳說，媽媽在她5歲時因為車禍過世，爸爸獨自要撫養3個小孩，在她念國中時也發生意外，當年畢業成績可以上中大壢中，她選讀啟英高中，獲得60萬元獎學金，就是想要減輕爸爸的經濟負擔。

因為非常喜愛動物，許雅淳升上高中後積極主動參與荒野保護協會、愛兔之家、桃園農業博覽會等各種志工服務。她在高一時也參加全國高中生活科技競賽勇奪第一名及最佳創意獎，高二也代表學校參加生物學科競賽，還曾勇奪全國數學奧林匹克競賽銀牌，獲獎連連。

另一位學生沈靜宜，則是靠台大希望入學管道錄取職能治療學系。她說，因為爸爸是中度身心障礙者，爺爺也罹患帕金森氏症，從小就在醫院裡照顧家人，與病友有許多接觸機會，後來也常常到醫院、療養院當志工，讓她立定志向要成為職能治療師。

沈靜宜在校內排名維持前1％，連續2年參加桃園市國語文競賽勇奪作文第一名及第三名，也曾參加中學生小論文比賽獲得甲等，目前則是往夢想一步步邁進，希望未來能給更多病患希望與幫助。

(中國時報)