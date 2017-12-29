清交梅竹賽 暖身活動較勁

2017年12月29日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

清大、交大傳統戲碼「梅竹賽」，明年將邁入歷史性的50周年，兩校為炒熱賽事，從校方到學生全都動起來，推出多項應景活動，交大更預先與香港城市大學團隊舉行友誼賽，盼累積實戰經驗，衛冕梅竹寶座。

交大繼日前委由藝術家在校內打造氣勢驚人的雷射光雕，名為紀念「交大甲子‧梅竹50」，但也不免令人嗅出隔空宣戰的煙硝味，27日更與姊妹校香港城市大學，首度舉辦體育互訪活動，香港城市大學派出男籃、女排、男女羽球及教職員慢壘參戰。

「梅竹賽絕不是紙上談兵！」交大選手面對香港選手絲毫不敢大意，一方面透過賽事增加國際視野，也能為明年梅竹賽預做準備。值得一提的是，該校校長郭位是首屆梅竹賽選手，當年是清大打擊強棒，副校長任廣禹也是場上主投，與梅竹賽淵源極深。

梅竹賽向來比實力也比人氣，輸贏之間火藥味十足，上屆飲恨王座的清大將輪值承辦，在大草皮上利用加裝投影機的白傘，排出巨型校名，與日前交大光雕慶梅竹的活動相互呼應，以地主身分發出「必勝」宣言。

校方表示，清大藝術學院與通識教育中心合作發起白傘計畫行動藝術，師生帶著50把白傘與自製的小型投影器，舉傘排出NTHU（清大英文縮寫）字樣，並高喊「清華必勝、梅竹必勝」等口號，呈現出獨特美感，也將傳統賽事帶出科技新意。

清交兩校校園相鄰，自1968年即開始舉辦包括籃球、排球、棒球、羽球、桌球、橋藝、圍棋、象棋等競賽的梅竹賽，由兩校輪流主辦。清交許多校友回憶大學生活，常說最難忘的就是梅竹賽。戊戌梅竹由清華大學主辦，將在明年的3月2日至4日開賽。

(中國時報)