無可教化 凶嫌更一審仍判死

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中國時報
／高雄報導

2014年12月高雄左營陳姓退休女老師命案，凶手劉志明因找女友談判撲空，巿場買完菜要回車上的陳婦成為洩憤對象，被劉男持鐵槌狠敲頭部14下慘死，還遭性侵、咬掉乳頭，28日高雄高分院更一審仍判劉死刑，可上訴。

40歲劉男3年前因挽回女友不成，前一天買鐵槌欲於隔天找對方談判，但當天12月3日他沒遇到人，只好在左營一帶騎車閒晃，後來喝了高梁酒，於上午10時許在蓮潭路與開車的陳婦疑有爭道，劉男瞄了一眼後一路尾隨。

劉男見59歲陳婦獨自買菜，起意搶她車再去找女友，以鐵槌敲頭，陳婦遇襲倒向副駕駛座，因無法發動車子，憤而以鐵槌朝她的頭連續猛敲。

搶車不成的劉男搜刮2000元，並將陳婦反鎖車內離開，對方家屬找不到人報警，晚上尋獲時陳婦已在車內死亡，檢警搜證發現她共被敲頭14下致頭骨凹陷，還被性侵甚至咬掉乳頭吐在車內，劉男則在逃亡4天後落網。

一、二審均判劉男死刑，最高法院認為未釐清有無教化可能撤銷發回。更一審28日認定，陳婦與凶手素昧平生，劉男僅為強取座車，光天化日在菜巿場以鐵槌敲頭逞凶，還反鎖車門，阻礙外界救援。面對家屬求償，劉男更僅表示「我沒有辦法」。

審酌劉男殘虐、漠視生命，更一審認定，如判無期徒刑無法等值應報，且劉監禁以來，始終維持冷漠，可見在監教化效果有限，因此有永久與世隔離必要。

(中國時報)

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