保婦聯會375億 雷倩勸退辜太后

2017年12月29日 04:10 中國時報 張志康／台北報導

本期《時報周刊》精采內容

婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會三方協商行政契約破局，主委辜嚴倬雲遭內政部撤換，耶誕節前一天，婦聯會黨委會議補選前立委雷倩為新主委。雷倩接下來除向黨產會釋出善意，暫緩討論認定婦聯會為國民黨附隨組織外，最大挑戰就是要勸退主戰形同「辜太后」的辜嚴倬雲，避免與內政部興訟，以免擁有375億資產的婦聯會被認定為國民黨附隨組織，永遠不得翻身。

中影前副董事長莊婉均遭控挪用中影7.5億元，莊報到入監前，接受《時報周刊》獨家專訪，出示一份來自黨產會的機密報告，裡頭明確提及，原本三方僵持不下的中影股權糾紛，在2008年馬英九擔任總統後，短短3個月之內，蔡正元跟莊婉均就相繼退出，由郭台強順利接手中影。是否馬英九做出關鍵裁示？真相有待相關單位繼續挖掘。但黨產會的密件，卻透露不少對莊女有利事證，讓她雀躍不已。

另外，歲末年終之際，還在想要去哪裡跨年嗎？雲嘉南濱海國家風景區的「井仔腳賞夕陽」、西拉雅國家風景區的「二寮迎曙光」，成為近年熱門的「時令活動」選項。其實，趁跨年之便，還可以以台南北門為據點延伸，串起賞美景、識鹽鄉、飽覽經典廟宇藝術的旅程。

中視熱播的三國歷史大劇《軍師聯盟》，由吳秀波擔任製作人，他還親自挑選演員。在戲中飾演司馬懿妾室的張鈞甯，自爆吳秀波相中她的原因竟是一個「臉盲」造成的誤會，直到現在她還不敢和吳秀波說：「老師，您找錯人啦！」

出身選秀節目《Produce 101》第二季的JBJ和MXM，耶誕節前夕先後抵台與粉絲見面，JBJ的龍國現場爆料，玄彬睡覺會對他上下其手，玄彬則反擊，龍國也會抱他。更多精采內容，詳見今天出刊的2080期《時報周刊》。

(中國時報)