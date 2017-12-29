黃莉雅認養21年 樂當家扶媽

花蓮家扶中心永久認養人黃莉雅（左二），特地到花蓮縣玉里服務處探望認養童，關心成長狀態及家庭現況，希望能有進一步的幫助，使成長路程更為順遂。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮家扶中心透過認養制度，扶助孩子穩定生活，除了每年辦理相見歡活動，讓認養人與認養童能夠相見，分享生活點滴，並勉勵孩子向上，不讓放棄成為孩子唯一的選擇。永久認養人黃莉雅在家扶中心主任陳清輝陪同下，特地到花蓮縣玉里服務處探望認養童，關心成長狀態及家庭現況，希望能有進一步的幫助，使成長路程更為順遂。

花蓮家扶中心扶助近2898孩童，年齡層從出生嬰幼兒到大學青年，並依據年齡層做方案設計，除了給予扶助外，更培養青年自立能力，使貧窮不再循環。黃莉雅自21年前起擔任永久認養人，協助孩子能夠穩定成長，她用自身經歷與孩子分享，希望給予鼓勵，不要自我放棄。

國小五年級的陸小妹妹，今年3月開始接受家扶幫助，黃莉雅貼心的關懷孩子生活起居、家庭狀況，勉勵她不管多大都要保有純真的心，生活就算多麼辛苦，都要保有正向的心態，充滿正面能量。此外，過去受扶的孩子，也回到該服務處與認養人相見，感謝過去的幫助。

陳清輝表示，家庭因為經濟問題，家長無法給予孩子更多教育資源，使孩子成長路途上慢了一步，透過認養人制度，讓孩童能夠獲得適時幫助，也希望社會大眾加入助養行列，若認養人有不便捐款時，就有助養金協助孩子，不致於就學、生活中斷。

陳清輝指出，期盼大眾每天為貧困的孩童省下10元，透過每月300元的捐助，協助孩子生活、教育、醫療等補助，讓孩子獲得穩定成長、安心長大。詳情可電洽（03）8236005。

(中國時報)

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