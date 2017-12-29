鬥毆打殘4仇家 警鎖定40歲主嫌

2017年12月29日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

斗六市萬年路一民宅27日傍晚發生尋仇鬥毆事件，尋仇方攜帶各式棍棒、榔頭上門，被尋仇方正在用餐，4人斷手斷腳，傷勢最嚴重的黃姓男子頭顱重創、手腳都粉碎性骨折，警方鎖定40歲主嫌「阿倫」兵分多路緝捕中。

據了解，被害人黃姓男子與行凶的阿倫今年8月間已衝突過一次，阿倫當時被痛揍受傷住院20多天，雙方結下深仇。

27日傍晚6點多，阿倫得知黃姓男子在斗六市萬年路的楊姓友人家，率10多人分乘5輛車，持棍棒、榔頭前往堵人尋仇。

據了解，阿倫等人進入屋內時，黃男與另4人正在吃飯，尋仇者掀桌，雙方一陣打鬥，黃姓男子全身受重創，其餘4人均手或腳骨折。斗六分局偵查隊長江昆達率員警趕往處理，屋內、屋外都血跡斑斑，現場飯菜掉滿地，一片狼藉，尋仇者已鳥獸散，民宅自設的監視錄影器主機也被抱走，經3名被害人指認是黃姓、綽號阿倫的男子行凶。

黃姓被害人雙手、雙腳都粉碎骨折，腦部遭重擊，顱內出血，骨盆斷裂，目前仍在加護病房尚未脫險。陳男左手、左側鎖尺骨閉鎖性骨折、紀男左手臂及雙腳斷裂、楊姓屋主右胸挫傷、右小腿擦挫傷、撕裂傷、右腕挫傷、左膝挫傷。

此案引發政治漣漪，立委蘇治芬27日深夜在臉書PO文指「我不知道是不是某前縣長的司機率十幾名黑道分子衝入民宅，致一人命危三人手腳斷…」。「阿倫」當過前縣長張榮味的司機，張榮味胞妹、立委張麗善表示，她譴責暴力，希望警方盡速釐清案情，逮捕行凶者到案，若涉案者是前司機「黃子倫」，他已離職半年多，以前當司機時是安分守己的，離職後不清楚他近來狀況。

(中國時報)