陸軍長青操演 神鵰俠侶同上陣

裝甲564旅夫妻檔葉陞威、倪筱娟。（林雅惠翻攝）

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中國時報
／高雄報導

服務於陸軍裝甲第564旅保修連上尉副連長葉陞威與旅部連上士醫務士倪筱娟雖然不在同一連，卻在機緣巧合下了解彼此而相知相勉、進而成為夫妻，以迷彩為人生譜上亮麗的色彩。

葉上尉原來在西餐廳工作，從小就有從軍夢的他，在2011年報名了專業軍官班；倪上士是於高中畢業時受到學校教官鼓勵報考女性專業士官班，他們都是在從軍後，工作與成家兩兼得的最好例子。

葉陞威說，因為一次北部受訓與太太巧遇，2人相識進而成為男女朋友，經過多年相戀後決定攜手共度人生，兩人談及軍人工作對家庭的影響皆同時露出微笑，因為工作關係常常不在家，2歲的女兒由長輩帶大，有時休假返家，還需要時間讓女兒適應父母親。

他說，這次的長青操演，長官考慮到他們家中狀況，提出讓其中一位留在駐地的美意，但雙方討論後，仍希望能夠一起完成操演任務。

倪筱娟說，先生是保修連副連長，必須確保各型機動車輛之妥善，使演習全程能順利進行，是他責無旁貸的責任；她則是旅部連醫務士，演習全程則需要運用她的專業來守護官兵的健康與安全。

葉陞威表示，軍旅生涯至今，印象最深刻的是台南維冠金龍倒塌的救災任務，看著官兵救災辛勞，休息片刻窩在路旁吃飯時，那場景頓時讓他感受到像自己小孩，他強調以部隊官兵為榮，這麼多年是父母親和老婆、小孩的支持，才讓他能心無旁騖的執行各項任務。

(中國時報)

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