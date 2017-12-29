巴拉冠落成 阿里擺勇士出征

阿里擺部落的巴拉冠落成，部落族人跳舞慶祝。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

卑南鄉阿里擺部落的巴拉冠，在去年的尼伯特颱風中遭吹毀，部落重建後趕在28日落成，並立即進行大獵祭祝禱，為阿里擺勇士獻上祝福。阿里擺文教協會執行長黃秀娟強調，巴拉冠重建後，部落族人心靈有依靠，活動將會更順利。

僅有19戶卑南族人的阿里擺（上賓朗），是最迷你的卑南族部落，在巴拉冠（男子聚會所）落成的活動中，雖然僅有約20位部落民眾出席，但明年阿里擺將承辦2年一次、卑南族8社10部落的聯合年祭，對此黃秀娟強調，將會盡力把活動辦好，讓其他部落也能看到阿里擺的團結。

去年尼伯特肆虐，阿里擺的巴拉冠遭強風吹倒，讓部落族人頓時失去依靠，在申請經費、部落族人自掏腰包重建，28日巴拉冠終於落成，加上祖靈屋及休息室，讓聚會場所的設施更加完善。

出席落成儀式的卑南鄉長許文獻表示，族人回復傳統的運動與公所政策相符，經費允許下會持續支持，他也向阿里擺的族人表示，鄉立幼兒園裁撤後，將交由台東大學經營，不但增加托嬰業務，還有卑南族語教學課程，讓小朋友從小就熟悉族語。

在巴拉冠落成後，阿里擺重要的大獵祭活動也隨即展開，部落年輕人由長輩帶領上山打獵，並進行耐寒、野外求生訓練，在31日凱旋後隨即進行年祭活動。

(中國時報)

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