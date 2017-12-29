郝辦批1.78億變成爛攤子

世大運活動式泳池。(本報系資料照)

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中國時報
／台北報導

2017世大運登場前，最常被批評的問題就是「場館進度」，尤其國立體育大學原有的游泳池不符國際賽會規定，北市府與世界大學運動總會（FISU）花了較久時間討論要新建或是搭設組裝式泳池。不過，最後北市府決定與里約奧運一樣，斥資1.78億在國體大綜合體育館內裝組裝式泳池，不但壓縮工期，費用也比新建場館更低，獲得網友一致好評。

現在台北市缺乏一座國際級的標準游泳池，當初郝市府原規畫趁舉辦世大運時興建。

對此，國民黨副主席郝龍斌辦公室主任、有意參選內湖南港區議員的游淑慧批評，其實原本北市府應是要挖除國體大舊泳池後蓋新的，但因沒人投標，加上要省錢，最後決定使用組裝式泳池。

游淑慧認為，這本來就是急就章的政策，現在變成爛攤子，台北市也不想用，當時雖獲得好評，但其實沒什麼好神氣的，也可看出柯文哲先把自己塑造成英雄，後續卻都沒辦法處理問題。

不過，熟悉世大運運作的北市府人士表示，2013巴塞隆納世錦賽、2015喀山世錦賽、2016里約奧運都使用組裝式泳池，而考量台北市12區已有運動中心游泳池，數量頗為飽和，若新建一座場館，後續營運可能會有困難，加上興建費用高，最後決定也採用組裝式泳池。不但如此，組裝式泳池施工1個月即能完工，可趕上世大運以及賽前測試。

(中國時報)

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