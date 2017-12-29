oBike停車位 智慧APP幫你找

2017年12月29日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市資訊局28日宣布與oBike業者合作，將全市自行車停放區資料加值，oBike也將自行車點位升級至「國際經緯度WGS84座標系」，也推出超實用「智慧自行車點位」APP，不僅民眾租用自行車更方便，更能從APP界面清楚掌握停車點，避免亂停遭到拖吊，替市民看緊荷包。

升級全球通用座標系

資訊局與oBike協力開發的「智慧自行車點位」APP，最大亮點就是能夠快速引導自行車族停車，讓市區交通管理更有效率，提高民眾使用大眾運輸工具的便利性，尤其提供民眾免費下載應用，發揮資料價值。

「智慧自行車點位」APP 自即日開放使用，民眾可上網至台北市政府資料開放平台（https://goo.gl/q7Xohi）免費下載「台北市自行車停放區加值版」，也可從App Store和Google Play搜尋下載，使用手機號碼或FB登入開啟，手機畫面就會顯示所在位置臨近的自行車站點，再利用手機鏡頭掃描車體QRcode，解碼後即可騎乘。該軟體不僅可以協助規畫最佳路徑，同時也會顯示目標區附近的停車點。

無償共享免費下載

資訊局表示，此智慧APP採用「台北市自行車停放區」平台資訊為基本架構，由停車管理工程處以圖資格式開放，提供民間進行加值運用。透過TWD97地理圖資，oBike將台灣自行車站點從現有本地坐標系版本，升級為全球通用的「經緯度WGS84座標系」智慧自行車點位，無償共享市府並對外開放。

oBike指出，「智慧自行車點位」具備全球通用概念，能讓智慧停車點便民服務一目了然，使用APP租借oBike完全免押金，可利用超商、ATM，或網路銀行、信用卡進行儲值。

(中國時報)