莒光公宅2020完工 將有醫療團隊進駐

2017年12月29日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

位於天母的天和及東和公園不僅生態優美，且設有共融遊戲場，讓不少小朋友喜愛在公園內嬉戲。（公園處提供）

台北市萬華區的莒光公宅28日舉行動土典禮，台北市長柯文哲親自出席，莒光公宅預定3年完工，屆時公宅會有托育、老人日照中心等。柯文哲透露，莒光公宅靠近聯合醫院，考慮屆時可以整合，讓醫療團隊進駐社區成立診所，對於提升社區醫療品質也有助益。

位於萬大路、興寧街66巷22弄的莒光段公共住宅，28日舉行開工祭祀典禮。柯文哲解釋，很多人有疑問，為何莒光公宅為何僅有201戶，原因是當地公共空間留得很多，包括托嬰、老人日間照護、停車空間等，如果公宅附近有要進行都更，還能做為中繼住宅。

柯文哲說，因為莒光公宅距離聯合醫院很近，未來或許可以引進醫療團隊進駐社區，讓當地的居民獲得更便利的醫療衛生服務。而莒光公宅預計2020年12月完工。

針對日前興隆公宅發生獨居老人往生於屋內數日，卻沒人發現情一事，引起民眾對於公宅社會福利關懷面問題的討論。柯文哲回應，在住宅內多少會有獨居老人往生卻未能即時發現的問題，不僅是公宅才會有，但未來會請社會局及公宅代管業者加強查訪，避免此類狀況發生。

另外，柯文哲也前往天母視察天和、東和公園，他表示當地打造生態有成，堪稱「綠寶石」級的生態公園，他笑稱當地居民好像都住在日本、歐洲般，居住環境實在很好，暗虧「這裡房價一定很高」，讓居民聽聞笑得合不攏嘴。

(中國時報)