柯P酸沒敬老卡 新北打臉已發行13年

2017年12月29日 04:10 中國時報 葉德正 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

捷運優惠引發雙北交鋒！新北市長朱立倫宣布設籍學童搭捷運享5折，反倒先喊出6折的台北市預算卡關，北市長柯文哲28日酸，曾問新北是否加入被拒，指新北看到北市相關預算才跟進，更說新北沒敬老卡；新北市府大動作發稿反擊指出，中央協調未果才決定比照公車半價，更強調「新北2004年就有敬老卡」。

新北市長朱立倫27日宣布設籍6到12歲學童搭乘捷運給予5折票價優惠，優惠價格硬是比先提出的北市6折多，引發雙北較勁聯想。

柯文哲28日被問及此事指出，當初北市要辦學童捷運優惠票措施時，有問過新北市，當時對方就表明「不參加」，可能後來新北看到北市真的付諸實行，用6折價給予學童優惠，才認為必須跟進改口說要參加。

柯文哲說，北市府編列1.15億元補助北市學童，但該筆預算目前尚未通過議會三讀，至於新北比較優惠，柯酸說，兩市間有不同福利措施很正常，像北市就有敬老卡，新北就沒有。

此話一出，引發新北市府跳腳，從新聞局、社會局到交通局三連發出面駁斥，交通局說，新北主張兒童捷運優惠應由中央訂定全國統一標準，且由營運單位來負擔，但中央協調未果，決議交由各地方政府編列經費承擔，新北才決定比照新北市區及北市聯營公車兒童票給予5折票價優惠，差額由市府補貼。

交通局說，新北朝野議員長期支持這項優惠政策，相關經費來源將由107年度新北市交通局單位預算「大眾運輸業管理－獎補助費－對國內團體之捐助」項下勻支，初估約5000萬元左右，若後續經費不足，將循預算程序尋求議會支持。至於新北有沒有敬老卡，新北市不僅發稿指「新北市跟台北市一樣都有敬老卡，每月480元」，更提出數據自2004年已開始發放敬老愛心悠遊卡，迄今年11月底，有效持卡數已達56萬8235張，包含敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡等，今年光補助搭乘公車的經費就有5億3032萬1000元，另有搭乘捷運補助經費2億元，打臉柯文哲。

(中國時報)