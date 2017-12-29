2017年12月29日 04:10 中國時報 鈕則勳 （作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任） （作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

自比為中繼投手的閣揆賴清德召開年終記者會，即便他努力推銷政策與秀政績，但近期民調支持度滑落卻是鐵一般的事實。賴揆在記者會中，少了3個月前上台時的意氣風發，表情中似乎顯露出一種不安與壓力，似乎他自己也清楚意識到接行政院長的風險已然大於利多，或許他更會後悔之前「跳火坑、接院長」的壯舉，但現在頭已洗了一半，只能帶著鋼盔往前衝，但是情勢真會因為他敢衝的性格就會轉變、倒吃甘蔗嗎？恐怕沒那麼簡單，或許「後繼乏力」才是他不得不面對的宿命。

賴揆或許像一列速度很快的高鐵車頭，一味向前衝，但顯然地，後方的部會似乎無法跟緊他的步調，頻頻出狀況；從早先的國防部獵雷艦案，到近期衛福部「育兒百寶箱」政策喊卡，再到外交部護照內頁圖片誤植，役政署長失言風波，荒腔走板的危機處理，又何只是冰山一角？更不用提之前勞動部為挺《勞基法》再修法過程中揭露的「6成以上勞工希望兼職」民調，即便立馬遭到勞團打臉，但行政院卻大剌剌以此數據刊登訴求「改變，是為了最辛苦的你」廣告，豈不是自我感覺良好？

面對爭議極高的相關政策，賴揆在記者會中似乎只有制式的著墨，深怕「多說多錯」又引火燒身，然這樣「四兩撥千金」的操作更予人「心虛」之感；畢竟針對重大政策的不得民心，賴揆反應藉此記者會來個「危機行銷」，向勞工團體及青年團體正式道歉才是正辦，若能加上政府苦衷的論述，當比避重就輕的過場操作來得好100倍。

此外，賴揆近期沒同理心的失言，也是其光環褪色的原因，從消防員「捕蜂抓蛇」是功德、新聞記者努力無法和收入成正比是做功德、照服員低薪也是做功德，一時「功德論」引發社會全面反撲，甚至行政院都被諷為「功德院」。這除了顯示賴揆並無設身處地去看相關從業人員的辛苦與行業的困境外，更凸顯賴揆相關專業的缺乏。所以他的失言相對於「白目歐吉桑」柯P的失言，受傷更重；畢竟民眾會認為柯P的失言是某程度的「素人直白」，反而是柯P的優勢。然賴揆官居最需要同理心、專業與前瞻視野的行政院長，卻仍活在雲端、以神自居，這樣「過度自信」的性格，走下神壇是必然的。

最後，小英總統的拖累與掣肘，更是賴揆無法承受之重。或許賴神最初打的如意算盤，是藉閣揆職位熟稔中央事務及總統職權，進而累積能量和小英分庭抗禮或取而代之，誰知他反而真的淪為小英的「擋火牆」，甚至「替罪羔羊」，確實出乎賴神預料。現今這尷尬態勢對賴可謂是進退維谷，既不能轉戰雙北來重塑品牌形象，更無法請辭閣揆和小英正面衝突，只能繼續坐困愁城，以不變應萬變。

現今的問題是，在大老闆掣肘、行政團隊頻出包、自己個性的限制下，若無法突破，自詡為中繼投手的賴神，後續的施政恐怕只能落個後繼乏力的下場。

(中國時報)