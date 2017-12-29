政府眼中還有大法官嗎

2017年12月29日 04:10 中國時報 李念祖（作者為法學教授）

大法官最近做出釋字第757號解釋，為了解決一樁纏訟已近20年的案件，直接諭知聲請人救濟的方法，堪稱司法保障人民權利的一項力作。

5年前大法官就曾針對此案做出釋字第706號解釋，理由書中認定，財政部應就執行拍賣法院出具拍賣物承受價額的收據，作為憑證核定買方的進項稅額。也就是說，法院拍賣的拍定買受人，所支付承受拍賣物的價金之內，已依法院要求含有營業稅，可以使用法院出具的收據作為憑證，申報扣抵銷項稅額。因為財政部的注意事項與令函不接受法院收據作為扣抵憑證，大法官均於解釋中宣告違憲。

現在為什麼又再解釋一次呢？因為前次解釋之後，相關機關並未照辦。聲請人雖然因此先後3次請求行政法院再審，都遭駁回，只得再度聲請補充釋憲。這次大法官用解釋文逕行諭知聲請人得以法院的收據作為憑證，據以申報扣抵銷項稅額。

大法官用解釋文直接實現聲請人的個案救濟，意思是不必行政法院再審，也不容行政機關再為錯誤解讀。在效力上，其解釋文已與法院裁判難分軒輊，不再只是讓當事人看得到卻不能直接得到正義的抽象解釋。主管機關的桀驁不馴卻成為大法官突破解釋形式的催化劑，殆非始料所及。

想想當事人的處境吧。法院拍賣程序裡的拍定人，按照法院的規定支付了6300萬元的營業稅，稽徵機關卻說法院的收據不作數，並不算是繳了稅款，數千萬元就這麼憑空蒸發。政府把執行法院的憑證當成廢紙，行政法院竟也說政府沒錯，連法院都不珍惜法院的信用，人民要怎麼看法院呢？

好不容易大法官的解釋出來了，認定政府的規定違憲，可是主管機關卻還不肯認帳，高雄高等行政法院給了救濟；但是台北的行政法院卻3次拒絕告訴違憲的主管機關不要抗拒司法，在政府及法院眼中，還有大法官嗎？

在人民面前，司法體系又能剩下多少信用呢？如果政府還有法院都不能自動服膺、執行大法官也就是憲法法庭的裁判，誰還會把司法當回事呢？現在大法官重新做了憲法裁判，主管機關還會抗拒嗎？即使遵從了，也已事隔將近20年，令人遺憾！民怨發生的原因難道不是司法無力嗎？

此案也凸顯出一個制度上的問題。當司法命令行政機關做一件事或不做一事，如果行政機關置之不理，要怎麼強制執行呢？

現行制度，地方法院辦理民事執行，檢察署辦理刑事執行，行政執行則由法務部執行署，還有地方法院行政訴訟庭辦理。大法官解釋，法律規定是由大法官直接諭知執行的方法。但於法院裁判命政府機關作為或不作為時如何強制執行，《行政訴訟法》與《行政執行法》似都缺乏足夠明確的規定。

政府機關會不認真對待、不自動執行法院乃至大法官的裁判嗎？以政府為對象的強制執行機制，是否多餘？然而現實中，政府機關未必都能認真對待法院的裁判；政府部門對大法官的解釋虛與委蛇甚或置之不理，也不乏其例。而現行的法律機制，多是著眼於針對人民實施強制執行；對於如何確保政府服從法院裁判作為或不作為，強制執行的規定，確實不夠完備。

大法官向以抽象解釋的形式行使其解釋憲法的職權，但有時也同時做成諭知具體的個案救濟，直接拘束個案中的機關與當事人。這次的釋字第757號解釋就是如此。法律未詳細規定政府機關不履行時如何強制執行，基本上還是假設政府機關會自動履行大法官的諭知。規定不夠詳密也不表示行政機關不自動履行時司法就會束手無策。真要逼到圖窮匕現，未免難看。

政府要求人民守法，也會期待人民不待強制執行，就能自動而認真地履行司法的裁判。政府自己是否認真對待法院乃至大法官的裁判，人民也會看在眼裡。如果政府機關對於司法的決定我行我素、相應不理，人民有樣學樣，也就不會認真對待法律與司法裁判。釋字第706號解釋沒有得到政府機關的認真對待，大法官頗為自責，怕是當時話說得含蓄，政府機關沒有聽懂；現在釋字757號解釋把話再說一次，諭知清楚明白，主管機關應該會認真對待，自動配合履行了吧！

(中國時報)