賴揆照抄日本，還抄錯

2017年12月29日 04:10 中國時報 王皓平（作者為國家政策研究基金會副研究員）

日本推動「地方創生」用來創造地方生機，有其政策脈絡。日本的人口在2007年到2008年間達到高峰，從此人口總數急速反轉，預估在2040年期間人口難以保住1億人的門檻。為此，安倍內閣為了打造「1億人總活躍社會」，力推「地方創生」政策。

在少子高齡化持續嚴重的日本社會，鄉村地區人口持續萎縮及凋零，年輕的人口往大都市移動，因而造成「東京一極集中」、鄉村地區「無人町村」的情形。所以日本推動地方創生就是要創造地方的生計與生命，讓年輕人有就業的機會而且願意留在地方打拚。因此，安倍內閣於2014年組設「城鎮、人與工作創生本部」，設置交付金制度，受補助單位為地方公共團體，廣域地方公共團體為都道府縣、基礎自治體為市町村；另外也有針對企業工商團體設計的經費補助措施。

除了地方創生本部外，尚有「總務省」在推動地方創生計畫，目前已有175件活用案例，主要運用在中樞都市圈中樞城市的形成、在條件不利的地域與自治體間的跨域合作等。換言之，日本總務省相當於我國內政部，面對少子化問題，主要運用的政策工具是地方政府之間的「跨域合作」，而非地方自治體之間的「合併」。總的來說，地方創生就是要恢復人氣，讓人回流到地方。

賴清德院長在年終記者會上，原封不動引用了日本「地方創生」的概念，但政策內涵卻大異其趣。日本主要補助的是地方自治團體，但在台灣卻繞過直轄市、縣市與鄉鎮市，補助的卻是地方社團組織。正因為明年為地方九合一的選舉年，行政院不補助地方自治團體，卻直接補助地方社團，實難脫選舉綁樁的質疑。

再者，日本當前的地方創生，其做法就是要壯大地方自治體，擬將中央政府及都道府縣的職權，尤其涉及住民貼身的政策與服務、財政與職權下放給市町村政府；換言之，日本的地方創生，不僅不走「消滅」地方政府的路線，反而要用壯大地方政府的策略來帶動地方的創生。

第三，日本的地方創生強調自治體間的「合作」，諸如針對焚化爐、垃圾掩埋場等鄰避型公共設施、地區綜合型醫院、交通運輸計畫、扶植區域重點產業等，透過跨域合作，避免各自治體各自為政，徒增公共資源浪費。但這樣的政策用意在賴院長的記者會並無隻字片語。

賴揆表示明年將研擬行政區重劃，企圖以縣市合併來帶動地方創生。但對照日本的作法，賴揆的構想卻值得商榷。看看2010年縣市合併的結果，原台南縣新營市與原台中縣豐原市在合併7年後，兩地只有變得更邊陲化。如果未來將人口37萬人的基隆市、270萬人的台北市與近400萬人的新北市整併，難道基隆分得的資源會比現在更多嗎？不只唯一1席的立委沒了，基隆小學可能會先被廢校。答案其實很清楚了。

(中國時報)