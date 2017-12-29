大陸對台動武底線清晰化

2017年12月29日 04:10 中國時報 柳金財（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

近日北京清華大學國際關係研究院長閻學通接受訪問時表示，雖然目前大陸「仍處於社會主義初級階段，但統一台灣的物質條件已經具備。能否統一不是物質力量是否具備的問題，而是一個戰略選擇問題。」這樣的判斷有其合理性，作為全球第2大的經濟強權及第3大軍事強國，大陸是否武統台灣，顯然並非端賴單純的軍事實力而已，而是涉及整個國家戰略選擇及生存發展目標。然而，對照網絡社群、學者理性見解、民族主義及愛國主義所孕育的武統聲浪，一旦台獨跨越紅線，恐怕軍事衝突仍將難以避免。

首先，閻教授特別提到：「2008年時曾為錯誤預測台海會發生軍事衝突道歉，並且預測其後8年沒有發生軍事衝突的危險。」陳水扁執政期間，推動公投制新憲、以台灣名義加入聯合國及正常國家運動，並未成功。兩岸當時經濟、軍事等綜合國力落差比較小，雖瀕臨戰爭邊緣，但最終並未爆發軍事衝突。事實上，當時朝小野大，扁政府推動上述法理獨立難以順遂，泛藍聯盟扮演兩岸和平的緩衝角色，致兩岸風險並未達到無限上綱地步。馬英九執政後兩岸奠基「九二共識」，雙方政治互信極高，並無軍事衝突風險，甚至醞釀終止敵對狀態、簽署兩岸和平協議、建立軍事互信措施等。

其次，儘管閻教授認為「預測台海不發生軍事衝突是容易準確的」，故「預測2021年之前台灣問題不會解決，台海也沒危險。」同時他指出，川普和蔡英文執政到2021年初，從目前看不太會宣布「台灣獨立」。事實上，從《公投法》修正通過後，具有台獨意涵的政策議題可能一再試圖闖關，但民進黨政府改變傳統兩國論思維，在同時掌握行政權及立法權完全執政下，公投不敢納入領土變更複決案及兩岸政治協議案，同時也曾宣稱兩岸關係不是外交關係，兩岸協議不是國際協定。蔡英文的自我克制是避戰之道，不過一旦突破法理台獨，恐怕台灣將面臨立即的危險。

最後，對照先前閻教授曾於《國家安全》雜誌提出的觀點，台獨將成為中國崛起面臨的緊迫問題。蔡英文可能會與日本、美國在南海、東海和台海3個戰略領域聯手對抗大陸。台獨勢力不斷上升，分離主義對中國崛起的安全威脅正上升。筆者認為，如何防範台獨發生及挫敗台獨，已是國家戰略的重要一環。

最近大陸網民在「天涯論壇」調查指出，若台灣敢踩以下10條紅線，大陸民眾即會要求政府啟動《反分裂國家法》武統台灣。前6項係指法理台獨，包括宣布獨立、修改國土範圍、以任何條文形式不承認台灣或大陸屬於中國的一部分、宣布不統一、修改現有的國名、開展與獨立有關的公投活動；後4項則涉及了歷史教育、民族主義及民族認同問題。

此足見大陸當局與民眾反台獨的立場堅定而明晰。基本上，蔡英文兩岸政策論述必須回歸中間溫和路線，主張兩岸「維持現狀」、遵循中華民國現行體制，以憲法回應一中，始能避戰而不肇禍。

(中國時報)