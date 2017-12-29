2017年12月29日 04:10 中國時報 曾復生 （作者為國家政策研究基金會國安組顧問） （作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

親綠電子媒體日前公布最新國政民調，身兼民進黨主席的蔡英文總統滿意度為27.1%，不滿意度為60.2%。交叉分析發現20～29歲及40～49歲階層，是對民進黨「英德體制」最不滿的一群，代表民進黨的年輕選票崩盤，就連高學歷的支持者也逐漸流失。民進黨政府若拿不出「內外兼修」的施政方略，把兩岸與經濟搞好，將會被民眾看破手腳，想要「以拖待變」應對大陸，更是緣木求魚。

台灣經濟環境每況愈下，是因為國內外投資人對民進黨執政路線不放心，導致台灣經濟加速崩壞。發展台灣經濟目前並不缺資金、技術與人才，最缺的是投資信心，而建構穩定有前景的兩岸關係，是多數國內外企業決定是否投資台灣的關鍵因素。同時，台灣年輕一代對大陸的態度已經趨向務實，他們也願意到大陸工作。民進黨政府如果不能認清大勢所趨與民心向背，正視台灣投資不振與薪資不動的病因，並對症下藥，反而把施政重點放在清算鬥爭，只會製造更激烈的社會對立與人心浮動。

當前台灣經濟發展受制於兩岸關係停滯，以及國際經濟環境變化的衝擊。同時，國內外投資人對民進黨執政路線與能力越來越沒信心。在內政領域，軍公教擔憂晚年生活不保，對年金改革怨聲連連；工商企業苦嘆經營投資環境惡化，外資更是裹足不前；廣大勞工與受薪族抱怨物價與房價高漲，只有薪水不漲，心中怒火瀕臨爆發。外交議題上的巴拿馬斷交案、參加WHA大會被拒，以及APEC峰會等國際參與空間的萎縮挫折，已經讓蔡政府一廂情願「擁美日、抗中」的政策進退失據，也讓民眾認定民進黨政府無力處理國際關係。

台海兩岸的綜合實力差距已經明顯擴大，能夠維持兩岸分治現狀已屬不易，民進黨政府若天真地以為北京當局終究會自動調整態度，勢必會自陷困境並拉台灣人民福祉陪葬。台灣歷經3度政黨輪替，民主社會已經成型，維持自由民主生活方式、兩岸和緩良性互動，以及健康的國際活動空間，這是政府要努力的。

美國發布新國安戰略把大陸視為「戰略競爭對手」，讓中美台互動關係邁入新格局。台灣為應對中美戰略競逐的新局勢，民進黨政府必須運用「和中友美」的平衡戰略定力，先穩住兩岸關係，建立體現一中內涵的兩岸新共識，並化解面對中國大陸的恐懼，才能有足夠籌碼應對日後美國要求選邊的壓力。

身兼民進黨主席的蔡總統，必須誠實告訴民進黨支持者，台灣的穩定發展與國家安全課題不可能脫離兩岸與國際；尋求經濟貿易與投資成長動力，甚至新文化與國際活動空間，也繞不開中國大陸，因此，必須以勇敢自信的態度面對「中國崛起」的挑戰與機遇。

(中國時報)