社論－選錯台大校長 傷害的豈只台大

2017年12月29日 04:10 中國時報 主筆室

台灣大學下一任校長，即將透過全新的遴選機制產生，台大一向被視為台灣高等教育界掌舵者，而且歷任民選總統皆台大出身，台大校長的人選與產生過程因而受到社會高度關注。這次校長遴選，更被外界放大檢視，原因無他，在大陸及亞洲國家大學銳意改革下，台大的形象與全球排名持續下降，再不藉形象端正、理念清晰、有重振學術權威改革決心的新校長來振衰起敝，台大恐怕就注定持續沉淪的命運了。

台大這兩年的風波實在太多了。特別是目前負責研製與執行學術倫理審查機制的就是台大，但鬧出重大學術倫理爭議最多的也是台大。科技部委託台大主持的國家型計畫，就爆出研究助理多次冒用別人的成果對國際期刊投稿，讓台灣學術形象在國際蒙羞。

9月間《中國新歌聲》到台大辦活動，因運動跑道受損，影響學生上課權益，以及校名被矮化等爭議，引起學生抗議，學校未妥適疏導處理，竟演變成校外人士介入發生流血衝突事件，釀成政治風暴。台大校方迄今沒有查明事件的真相，沒有完整針對此事件牽涉到的爭議提出澄清，也沒有任何究責動作，讓外界普遍質疑台大的校園安全與危機處理能力，至今台大校方毫無作為。這兩件事證明，台大不僅面臨人才流失、學術地位衰退危機，甚至在道德形象上和校務治理上都令人不敢恭維。

這一切都說明了一件事：台大的動見觀瞻；因而台大校長的遴選，不是台大自己的家務事。要知道，台大全校將近3萬2千名學生，掌握了189億預算，以及台大醫院超過300億的收入。誰要是能擔任台大校長，等同這位校長掌握了龐大的經費資源分配、人事任命與重點計畫推動；在人事部分，甚至有權指派台大醫院的院長與學校的一級行政主管，等於就是掌控了高教最令人垂涎的大餅。而這般龐大的資源，可都是國家預算，也等於是納稅人所挺出來的，台大校長若是選錯了人，受到傷害的，豈是只有台大？

或許也是因為這樣，這次台大校長的遴選，再度修改了2013年才新修訂的校長遴選制度，不僅加入了校務會議「推薦投票」的門檻，還加了治校理念說明會，所有候選人必須以40分鐘說明自己的治校理念，並公開在網站上供校內外關心者瀏覽點擊。台大學生會還特別辦了一場「校長，給問嗎？」座談會，邀8位候選人齊聚與學生面對面，更提前辦理「學生意向投票」，讓這場校長遴選更接近於「普選」，宛如一場地方選舉，整個過程幾乎翻攪了整個台大校園，更放大了輿論的關注。

校長遴選近乎「普選」，雖難免引發「民粹」之譏，但至少降低了「黑箱密室操作」的風險。畢竟上個月才辦理的陽明大學校長遴選，本已確定由前衛福部疾病管制署長出任，卻因被指遴選過程審查程序有相當瑕疵，在交接前臨時喊卡。國民黨立委更在立法院召開「陽大校長卡關，高層再伸黑手」記者會，指教育部有高層介入，要硬喬這件事，呼籲民進黨政治黑手不要伸入校園。姑不論此一指控是否確有其事，但已經讓這場校長遴選，染上濃濃的政治味。

台大這次校長遴選機制既然已近乎完全公開，那麼執政高層就算真的有屬意的人選，可也千萬別再亂伸手了，畢竟就算再機密的幕後操作，在今天這個年代，根本就隱藏不了，一旦真有什麼不當的政治運作傳出來，平白毀了這場重要的遴選不說，對台大、對台灣，後續的傷害都將無從彌補。

究竟誰才是未來台大最適任的校長人選，我們並沒有定見，畢竟傅斯年那個無畏權勢，講究大公無私風骨的年代，早已一去不返。是不是台大一定得由人文學者出任才能一新形象，更不是重點。今天我們所最關注的是，能不能藉由這次最新的遴選機制，公開且公正地產生新校長人選，重新刷新台大的形象，並挽救如雪崩式下墜的世界排名，才是正辦。台大終究還是台灣學界的門面，千萬別再釀出任何政治耳語，毀了台大，也毀了台灣學術聲望！

(中國時報)