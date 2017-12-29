短 評－吳敦義應順勢而為

友善列印
中國時報
主筆室

面對明年的六都選舉，國民黨在雙北的人選舉棋不定，其實和黨主席吳敦義的作風很有關係。前主席洪秀柱接受媒體訪問時就直言，周錫瑋之所以要重做馮婦是受到吳敦義的鼓勵，倘若新北失去執政權，不只朱立倫擔不起這個責任，若吳敦義有意問鼎2020，就更不能失去新北這個大票倉。

外界質疑，周錫瑋之所以執意參選是受到吳敦義勸進，洪秀柱不諱言有此一說，但是「吳選上主席之後沒講過話」，也就是沒有刻意支持周錫瑋的意思。前後態度不一，讓周錫瑋心裡不舒服。現在周錫瑋騎虎難下，當然必須堅持到底。

以現在的選情來看，國民黨唯一還有把握的一席也只剩新北市，而新北市副市長侯友宜的民調高於所有國民黨和民進黨的候選人，就算不徵召，也不宜打壓。尤其民進黨祕書長洪耀福日前還刻意分化，說侯友宜表示沒要參選，更抹綠侯友宜，用意很清楚，因為他是國民黨唯一可戰之將。面對民進黨巧於心計的選戰花招，吳敦義不知化解，還另擇人角逐，無異搬磚砸腳。

周錫瑋沉寂於繪畫世界的心被挑動了起來，就是因為吳敦義的鼓勵，外界的解讀是「吳有私心」。另外，台北市長的人選，目前角逐者眾，外界也傳言，吳敦義屬意蔣萬安。洪秀柱不諱言，蔣萬安年輕優秀，現在的氛圍也有利年輕人，但黨內應該思考循序漸進培養，否則選不過柯文哲，可能就此消耗掉。

面對艱困而又瞬息萬變的選情，黨主席的態度至為關鍵。站在黨主席的位置，只要還有點企圖心，誰都想要為未來布建人馬，但只要一有私心，就可能失去人心。順勢而為是一種政治藝術，熟讀歷史的吳敦義應該了解。

(中國時報)

社論－選錯台大校長 傷害的豈只… 資深媒體人專欄－中美新時代的戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。