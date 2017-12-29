短 評－吳敦義應順勢而為

2017年12月29日 04:10 中國時報 主筆室

面對明年的六都選舉，國民黨在雙北的人選舉棋不定，其實和黨主席吳敦義的作風很有關係。前主席洪秀柱接受媒體訪問時就直言，周錫瑋之所以要重做馮婦是受到吳敦義的鼓勵，倘若新北失去執政權，不只朱立倫擔不起這個責任，若吳敦義有意問鼎2020，就更不能失去新北這個大票倉。

外界質疑，周錫瑋之所以執意參選是受到吳敦義勸進，洪秀柱不諱言有此一說，但是「吳選上主席之後沒講過話」，也就是沒有刻意支持周錫瑋的意思。前後態度不一，讓周錫瑋心裡不舒服。現在周錫瑋騎虎難下，當然必須堅持到底。

以現在的選情來看，國民黨唯一還有把握的一席也只剩新北市，而新北市副市長侯友宜的民調高於所有國民黨和民進黨的候選人，就算不徵召，也不宜打壓。尤其民進黨祕書長洪耀福日前還刻意分化，說侯友宜表示沒要參選，更抹綠侯友宜，用意很清楚，因為他是國民黨唯一可戰之將。面對民進黨巧於心計的選戰花招，吳敦義不知化解，還另擇人角逐，無異搬磚砸腳。

周錫瑋沉寂於繪畫世界的心被挑動了起來，就是因為吳敦義的鼓勵，外界的解讀是「吳有私心」。另外，台北市長的人選，目前角逐者眾，外界也傳言，吳敦義屬意蔣萬安。洪秀柱不諱言，蔣萬安年輕優秀，現在的氛圍也有利年輕人，但黨內應該思考循序漸進培養，否則選不過柯文哲，可能就此消耗掉。

面對艱困而又瞬息萬變的選情，黨主席的態度至為關鍵。站在黨主席的位置，只要還有點企圖心，誰都想要為未來布建人馬，但只要一有私心，就可能失去人心。順勢而為是一種政治藝術，熟讀歷史的吳敦義應該了解。

(中國時報)