資深媒體人專欄－中美新時代的戰略碰撞

2017年12月29日 04:10 中國時報 王銘義

被喻為新時代中美兩大戰略文件：習近平的中共十九大報告、川普的新國家安全戰略，對中美關係前景，不但各唱各調，川普版的國安戰略觀更認定中國是「戰略競爭者」，刻意強化競爭態勢，弱化合作理念。重新盤整的中美新時代，難以避免地將面臨戰略碰撞局面。

中美建交近40年來，分歧與對峙、矛盾與衝突從未間斷，但中美關係「既合作，又鬥爭」的基本格局也從未改變。在中美兩國再次面臨戰略碰撞之際，台灣的發展戰略何去何從？應如何自我抉擇合理的戰略座標，勢必將受到中美戰略調整的影響與衝擊。

大陸國家主席習近平執政以來，為爭取穩定發展的戰略機遇期，避免與美國出現對抗，積極倡議中美應掌握機遇，構建「新型大國關係」，但川普對這項倡議並未理會，川普版國安戰略甚至將中國定位為「戰略競爭者」，競爭大於合作的執政思維，注定中美將難以迴避對抗的態勢。

相較於川普霸氣的戰略論述，北京的應對顯得內斂與保守。中國外交部只是敦促美方「停止故意歪曲中方戰略意圖，摒棄冷戰思維等過時觀念。」商務部則低調表態「中國不贊成把經貿關係簡單地看作此消彼漲的競爭，或你輸我贏的零和遊戲。」

儘管北京強調崛起的中國絕不稱霸，但打著「美國第一」旗幟的川普，其國安戰略觀的主要考量，應在設法抑制中國成為經濟霸權，或西太平洋戰略東移的軍事強權，即使無法奏效，也可牽制或干擾中國發展的戰略機遇。

北京原來信奉的「韜光養晦」，已不再是外交原則的絕對真理，近年在與周邊國家面臨主權紛爭或軍事對峙時，針峰相對的場面已經常出現。儘管北京對處理朝鮮半島危機、台海局勢，與美國歷任政府仍存在諸多根本上的分歧，但中美之間始終維持「鬥而不破」的戰略較量。

在中美戰略較量過程，有關經貿爭議、朝核危機、軍售台灣等，都與台灣經濟前景、國家安全戰略息息相關，也牽動著兩岸未來發展，蔡政府究竟應「唯美國是從」，或籌謀重啟兩岸對話管道，理應有更具體的政策論述。

在中美對抗戰略情勢下，台灣將被捲入兩強戰略較量之中，而華府對台軍售的承諾或加強美台軍事交流的形式作為，可能只是川普把台灣視為可以激怒北京的工具，或作為談判交易籌碼而已，對台灣是福是禍，恐難逆料。

中美戰略矛盾既有複雜的歷史背景、現實的外交因素，與地緣政治的衝突，還有台灣問題始終是敏感難題。1958年毛澤東在起草暫停對金門炮擊的《告台灣同胞書》就曾說：「歸根結底，美帝國主義是我們的共同敵人。」

中美雖不再是戰場上的敵人，但中國現在被川普視為兩國商戰舞台的「勁敵」、戰略競爭場域的「敵手」。這組世上最重要的雙邊關係，不僅將牽動世界發展格局，也將繼續成為主宰台灣命運與兩岸關係走向的關鍵勢力。

台灣位處國際戰略大國較量的潛在衝突熱區，面對全新的國際形勢與兩岸變局，台灣應有戰略指導的生存之道。李光耀曾說：「我們既不依附西方，也不投靠東方。我們要按自己的方式生活。」新加坡與國際強權維繫均衡交往的生存哲學，應是值得台灣借鑒的戰略思維。

(中國時報)