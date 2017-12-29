私校退場 爛攤子在後頭

2017年12月29日 04:10 中國時報 張瑞雄

教育部公布全台162所大專院校註冊率，有19所學校招生不及6成，這次公布在下個學期大學招生之前，讓學生和家長有所參考。但對於這些註冊率低的大學，農曆年恐怕都不好過，因為之前的「大專院校退場條例」草案規定，只要學生數不足3000人，連續兩年註冊率未達6成，都會被列為「專案輔導學校」，政府將介入輔導並限期改善，若是改善情況不佳，就必須馬上停止招生，並在3年內轉型或退場。

教育部資訊透明固然是好事，但應該了解這種資訊對學校的殺傷力，並賦予一些配合的解方或給些生路。例如現在教育部一直壓制學費不准漲，假如有學校故意逆向操作，想辦成一所貴族大學，收很高的學費，聘請外國名師，畢業後保證歐美留學，這樣一定可以收到高端的學生，但教育部允不允許呢？

另外，教育部轄下的公立大學也可以做點貢獻，例如最近高雄3所國立科大合併成1所大學，請問招生人數有減少嗎？教育部給的經費有減少嗎？猜測應該沒有，否則這3所大學就不會答應合併。這樣雖然大學數目減少，但對整個高校的招生環境和高教的經費分配並沒有改善，合併的意義何在。

面對此巨大壓力，當然註冊率不好的學校都會跳出來喊冤，「不是我不努力，真的是因為少子化的關係。」不管學校再怎麼認真辦學，位置差、交通不便的、私立的、曾經鬧過醜聞的學校學生就是不來，這次在公布低註冊率中箭後，恐怕會加速退場。

學校退場學生可轉學，唯獨教職員面臨中年失業問題，除非願意離鄉背井到異地工作，否則國內轉業並不容易。即使是一些觀光或餐飲系的大廚或旅館經理，目前因為觀光產業也不景氣，要重返職場得靠運氣。其他文史類的老師就更辛苦了，除非屈就低薪，否則只能家裡蹲，都會是人生的一大考驗。

這些大學本來有一線希望的，就是和大陸合作，廣收陸生，不管是學籍生或學習生。可惜現在兩岸冰凍，政治影響教育，雖然大家配合政策努力至南向國家招生，但畢竟語言不通，溝通困難。大部分東南亞國家經濟仍在起飛，有錢出國求學付學費的第一選擇往往不是台灣，即使來台，學校也要付出相當的成本，例如獎學金、入學前的華語訓練或用英語開課、生活的管理等等，往往得不償失。

當然這是少子化狀況下的必然趨勢，一定有大學會退場，只是這些私立大學可能都會心不甘情不願地能拖就拖，因為退場是四輸，教育部要處理爛攤子是輸，董事會一無所有是輸，教職員失業是輸，學生要轉學是輸。難道不能有少輸多贏的措施嗎？這就要考驗政府的智慧了。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)