向黨道歉 置人民何地

2017年12月29日 04:10 中國時報 劉心月

針對近來政府各部會一連串的出包，如第2代晶片護照誤用照片、役政署長林國演駕駛硬闖成功嶺營區、桃園機場跳電，以及傳出交通部有意恢復徵收排氣量150CC以下的機車牌照稅等，行政院祕書長卓榮泰日前在民進黨中執會，向與會的黨公職人員表達歉意，並強調行政院會改善。

作為民進黨從政黨員，卓榮泰因為行政院狀況不斷，對黨的公職人員表達歉意，當然沒錯，不過道歉的理由，卻很值得玩味。卓榮泰說，因為上述事件「影響黨的形象」，所以要向黨公職人員道歉；意在言外的其實是，這些讓民進黨「難堪」的事件，可能會讓民進黨相關公職人員明年的選情很「難看」，所以才需要有這個道歉的動作。

如果不是因為蔡英文總統的民調直直落、行政院長賴清德蜜月期結束，會影響到選舉，民進黨什麼時候在乎過「形象受損」？當立法院上個會期「一分瑩」強勢通過一例一休，民進黨有考慮過可能會影響到民進黨的形象嗎？當立委邱議瑩惡言不止的時候，民進黨有在乎過形象受損的問題嗎？

在距離2018地方選舉不到1年的此時，民進黨才趕緊補破網、關切形象的問題，但來得及嗎？若要說民進黨形象受損，陳菊新書大鍋熱炒各路人馬，帶動綠營互揭瘡疤、謝系接力內鬨，丟臉的程度恐怕也不輸頻頻落漆的行政部門吧。只是誰敢在菊姐面前談民進黨形象受損？誰又敢要求駐日代表謝長廷住口？

最近行政院引發社會惡感，除了事件本身讓民進黨政府丟人之外，讓人更反感的是出事之後政府官員的反應。護照被發現照片誤植，外交部第一時間是強力否認，稱100%是桃園機場；發現騙不下去時，先推說是印製廠美工錯用網路圖片，但輿論還是壓不下來，於是趕緊懲處領務局長，順便整肅一下前朝大使。瞧，不但三級主管出來頂罪了事，民進黨還又多了一個位子。蔡政府處理危機過猶不及，無法不令人聯想背後其實全是政治算計。

同樣地，在役政署長林國演傳出耍官威時，內政部長葉俊榮起初的態度是再三強調相信部屬，連想要去了解一下事情始末的意思都不肯表達，護短到了這種程度，弦外之音就是「我們怎麼可能有錯？」

或許也不能完全責怪綠官們「不到最後關頭絕不輕言認錯」的習慣，這其實是民進黨的「傳統」。從蔡英文的「自自冉冉」開始，幾時看過民進黨高官要員主動認錯？

好不容易，行政院祕書長卓榮泰出面道歉了，然而，對象卻是民進黨的公職人員，而不是人民。卓榮泰的一個動作，充分洩露了民進黨以黨領政的心態；把國家視為囊中之物，難怪整個民進黨越來越傲慢。然而，人民豈會長久受騙下去！ （作者為自由作家）

(中國時報)