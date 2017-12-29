我見我思－官員失職 廠商背黑鍋

2017年12月29日 04:10 中國時報 彭懷真

外交部第二代晶片護照出包事件，讓民眾看到政府官員處理事情的反覆無常、推卸責任，這些畢竟只是觀感。實際受損的則是合作廠商中央印製廠。領務局在出錯被抓包後立即表示回收成本由合作廠商負責。中央印製廠因為是中央銀行的單位，同屬政府部門，相關損失容易吸收。如果是民間廠商經歷這麼大的事件，恐周轉都成問題，年關難過。

外交部的護照印製當然經過《採購法》，有合作合約。但合約本質上就是不公平的，廠商扛起大多數責任。各大學爭取政府的方案，各非營利組織承接政府服務方案，都算是廠商，都得經過採購程序。採購程序複雜綿密，政府大陣仗派出眾多官員：委託科室、正副局長、政風、會計主計，加上學者專家等審查委員，基本的態度就是不信任想做事的廠商。仔細研究《採購法》，幾乎都是限制廠商。為了一些經費，合作單位承接業務，絕對不是與政府官員平起平坐的夥伴，常被認定唯利是圖，用防賊的心態圍堵。然而，一旦出事了，千錯萬錯都是廠商的錯。

此次中央印製廠立即出面概括承受護照的錯誤，因為未來還要靠政府許多委託案來營運。與政府體系合作的業者，都在忍耐，都很痛苦。凡是與政府合作過的廠商，十之八九都有因為官員過失而承受損失的經驗。就以我比較熟悉的社會福利領域來分析。承接113專線已經20年的世界展望會，今年不敢投標，因為該會長期賠錢在做政府原本該承擔的專業服務。許多長期照顧的機構看到照顧服務經費的高度不確定性，不想再申請政府方案，卻又想到老人、身障者還有他們家人的需求，掙扎徬徨。

護照事件，印製廠只是受委託的一方，外交部是委託的一方，當然有責任。就像是政府的社會福利方案，政府委託，民間組織承辦，各種風險卻經常是這些服務弱勢的機構所承擔。已經年底了，無數社會福利體系承接政府業務的委託案卻還在未確定狀態。上千位社工、輔導員，因為政府招標案出問題，1月的薪水不知道在何處，更不知道該如何繼續服務弱勢的民眾。

這些機構的社工要告訴案主政府的經費沒著落，要說明政府的方案還未完成招標、審查、決標的程序，要解釋中央與地方社會福利的主管尚未敲定經費預算及人事分工，甚至要說各種政府的壞話嗎？

俗話說「民不與官鬥」，其實，無數的民眾都積極與官員鬥。倒是與政府合作方案的廠商，不敢與官鬥。「官員失職，廠商認賠」的案例太多了。出事了，官員繼續做官，領薪水罵廠商，廠商的苦，又有誰在乎呢？（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)