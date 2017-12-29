擊樂林威震 從上海放眼世界

2017年12月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

旅居美國多年，現在在上海交響樂團工作，台灣擊樂家林威震今晚將以獨奏家身分與台北愛樂青年管弦樂團合作，首演他委託美國擊樂家茱莉．史賓賽與德國民族音樂學家葛諾特．布魯姆共同創作的樂作《Zalan-Zalan》。

林威震表示，去年考上上海交響樂團就赴上海定居，至今1年4個月，「上海當地物價雖然高，但可以存一點錢下來。」林威震說，現在的國際局勢來看，世界各國人才都要跟中國大陸交往，「我們也有很多機會跟一流的音樂家一起合作，可以開啟視野，也能讓自己的音樂快速成長。」

開啟視野 快速成長

林威震說，上海交響樂團的團員來自不同國家，聲音很多元，「比較感動的是，可以看見中國大陸的樂團盡量把自己的音樂家往外推，但他們也願意把國外的音樂家拉進來。」林威震舉例說，上交現在跟紐約愛樂堪稱姊妹團，每年紐約愛樂都會到上海跟上交合作，「有時候紐約愛樂出一個聲部，有時候就是團員各半，一起在舞台上演出，我們有機會跟最好的音樂家交流。」

林威震主修打擊樂，在台灣受完整音樂教育，北藝大畢業之後赴波士頓大學藝術學院攻讀碩、博士學位，2007年曾獲義大利PAS第5屆國際擊樂大賽馬林巴琴首獎。

特殊聲響 擊樂挑戰

林威震表示，新作《Zalan-Zalan》協奏曲以台灣16個原住民族的傳統、音樂和美國爵士藍調元素揉合，歷時1年的時間創作完成。該曲有幾個特殊的聲響，包括以竹管碰擊地面共振產生音高、在空氣中擺盪的掛鈴、舞蹈慶典的木棍互擊的聲音等等，也有馬林巴琴模仿演奏太魯閣族小木琴的聲響。

林威震除了以定音鼓、馬林巴、堂鼓和鑼演奏之外，樂團團員也會敲竹子跟中國小鈸，展現台灣多元的文化與傳統。

「林威震、龔鈺祺Ｘ台北愛樂青年管弦樂團」音樂今（29）在台北市中山堂中正廳舉行。

(中國時報)