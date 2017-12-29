台灣音樂家 跨海拚出一片天

2017年12月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

相較於台灣只有5個樂團可以發專職薪水，中國大陸交響樂團如雨後春筍般成立，至今突破80個，台灣音樂家往大陸發展已成選項之一。對台灣音樂家來說，能夠先去大陸樂團磨一磨，累積經驗，已成往音樂之途發展的踏腳石。

目前有台灣團員的一線樂團包括中國愛樂、北京國家大劇院管弦樂團、上海交響樂團、廣州交響樂團；其他發展中的樂團還包括杭州愛樂樂團、杭州交響樂團、貴陽交響樂團等。

今年二度造訪台灣的中國愛樂，今年首度招進台灣團員，一位是低音管柯雁方，另一位是長號劉汗青，他們都剛去不到半年。上海交響樂團則有定音鼓林威震與小提琴王俊皓，廣州交響樂團的定音鼓首席張立德則已經發展多年，北京國家大劇院則有陳奐希在長笛聲部，也兼短笛演出。

其他還包括杭州愛樂的定音鼓周治劍與低音提琴王暘琳；浙江交響樂團則有管樂聲部長柯閔中及小號副首席蔡孟芙，貴陽交響樂團小號首席陳彥兆也來自台灣。

落地生根之後，像廣州交響樂團的張立德，目前已經是「廣交」的看板人物；浙江交響樂團的柯閔中在浙江當地發展低音號學院，已有成果；貴陽交響樂團的陳彥兆在當地還成立了爵士樂團，十一月才請葉樹涵和許 心過去客席指揮。

資深藝術行政王政閎觀察，大陸交響樂團最大的優點就是有舞台，「誰願意離鄉背井，但畢竟台灣就只有5個可以領月薪的樂團，員額有限。」去中國大陸發展最大的考驗就是社會、習慣甚至文化都與台灣有落差，「起薪現在也不一定那麼滿意，但卻有許多教學機會，對於薪資差不無小補。」

北市交首席姜智譯表示，相較於大陸土生土長的音樂人才，台灣音樂家的優點之一就是開放，對音樂也有歷練與看法，「我們都在觀察，中國大陸樂團有一天會不會比我們好？當然樂團發展還是要看精神領袖音樂總監的素養以及營運模式，製作節目的高度，但看見對岸領導人習近平對於文化素養提升的要求，我想遲早會有變化。」

(中國時報)