台灣音樂家 跨海拚出一片天

中國大陸音樂人才濟濟，近年交響樂團無不卯足全勁展現活力，台灣亦有不少音樂家西進探路。圖為知名作曲家譚盾指揮上海交響樂團演出他的作品低音提琴協奏曲《狼圖騰》。（新華社）

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中國時報
／台北報導

相較於台灣只有5個樂團可以發專職薪水，中國大陸交響樂團如雨後春筍般成立，至今突破80個，台灣音樂家往大陸發展已成選項之一。對台灣音樂家來說，能夠先去大陸樂團磨一磨，累積經驗，已成往音樂之途發展的踏腳石。

目前有台灣團員的一線樂團包括中國愛樂、北京國家大劇院管弦樂團、上海交響樂團、廣州交響樂團；其他發展中的樂團還包括杭州愛樂樂團、杭州交響樂團、貴陽交響樂團等。

今年二度造訪台灣的中國愛樂，今年首度招進台灣團員，一位是低音管柯雁方，另一位是長號劉汗青，他們都剛去不到半年。上海交響樂團則有定音鼓林威震與小提琴王俊皓，廣州交響樂團的定音鼓首席張立德則已經發展多年，北京國家大劇院則有陳奐希在長笛聲部，也兼短笛演出。

其他還包括杭州愛樂的定音鼓周治劍與低音提琴王暘琳；浙江交響樂團則有管樂聲部長柯閔中及小號副首席蔡孟芙，貴陽交響樂團小號首席陳彥兆也來自台灣。

落地生根之後，像廣州交響樂團的張立德，目前已經是「廣交」的看板人物；浙江交響樂團的柯閔中在浙江當地發展低音號學院，已有成果；貴陽交響樂團的陳彥兆在當地還成立了爵士樂團，十一月才請葉樹涵和許　心過去客席指揮。

資深藝術行政王政閎觀察，大陸交響樂團最大的優點就是有舞台，「誰願意離鄉背井，但畢竟台灣就只有5個可以領月薪的樂團，員額有限。」去中國大陸發展最大的考驗就是社會、習慣甚至文化都與台灣有落差，「起薪現在也不一定那麼滿意，但卻有許多教學機會，對於薪資差不無小補。」

北市交首席姜智譯表示，相較於大陸土生土長的音樂人才，台灣音樂家的優點之一就是開放，對音樂也有歷練與看法，「我們都在觀察，中國大陸樂團有一天會不會比我們好？當然樂團發展還是要看精神領袖音樂總監的素養以及營運模式，製作節目的高度，但看見對岸領導人習近平對於文化素養提升的要求，我想遲早會有變化。」

(中國時報)

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