跨領域設計 用創新鏈結世界

2017年12月29日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

逢甲大學設置跨領域設計學院（d.School），以創新思維與產業鏈結，培養學生設計思考、跨領域溝通與團隊合作能力，受教育部肯定，受邀分享成果。逢甲大學校長李秉乾28日表示，逢甲大學以真實情境，學習解決真實社會問題，以提升學生自我競爭力。

教育部27日舉辦「跨域學習．多元創新」記者會，邀請推動創新教學、多元及跨領域表現優異的大專院校到場分享成果。教育部長潘文忠在會中強調，以前讀書目的是要通過各階段升學考試；現在讀書是培養面對未來發展所需的前瞻能力。教育應培育學生具有多元創新、團隊合作、解決問題等能力。

李秉乾在記者會分享經驗指出，逢甲大學是全台灣第1所成功加入CDIO國際組織的大學，積極提倡教學創新，設置跨領域設計學院，以創新的思維鏈結產業、培育跨領域人才，強化「創新」及「跨領域」的教學主軸，培養學生設計思考、跨領域溝通與團隊合作能力。

李秉乾指出，跨領域設計學院以構思（C）、設計（D）、實施（I）、運作（O）為主要教學模式，落實國際頂尖大學推動的CDIO課程，開設多元專題課程，並由教師及業師組成跨領域專業教學團隊，學生來自各系所，從教師到學生都跨領域合作，針對各產業提出的主題，透過設計及實作提出解決方案。

「從跨領域到跨文化，讓我看到新世界，也開拓國際視野。」修習過d.School課程的逢甲大學運輸物流系四年級學生王馨謙表示，她因對「無人機」深感興趣，到學院修「無人車」課程，建立設計思考、CDIO的概念，與來自不同系所同學參與實作，還進一步參與在加拿大舉辦的2017年CDIO全球年會學生競賽，「這是我人生中最難忘的課程。」

(中國時報)