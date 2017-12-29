2017全球百大帥哥 高以翔排名21

娛樂網站《TC Candler》公布「全球百大帥哥」，台灣藝人高以翔從去年的第7掉到第21。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

根據娛樂網站《TC Candler》今年公布的「全球百大帥哥」，高以翔是台灣唯一入圍男星，不過名次從去年的第7名掉到第21名。第1名由韓團「防彈少年團」成員金泰亨奪得，日前自殺身亡的韓星鐘鉉排第27，網站公布的影片特別選擇他閉眼微笑的黑白照搭配文字「REST IN PEACE（死者安息）」，表達悼念之意。

去年排第48名的王力宏、第93名的金城武今年都跌出榜外，入榜者以韓星當道，共19位，像是第23名的南柱赫、第38名的「EXO」KAI，第40名的「Super Junior」崔始源，以及第70名韓團「GOT7」的美籍台裔成員段宜恩。

好萊塢明星還是極具魅力，電影《正義聯盟》的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），與《紳士密令》艾米漢默（Armie Hammer）分居第2、3名，布萊德彼特（Brad Pitt）名列78，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）則是第87名。

《TC Candler》今年匯集30億筆社群媒體資料，根據按讚、留言，粉絲數、關鍵字搜尋，搭配近10萬則報導，整理出百大名人排行榜。《TC Candler》自1990年開始公布排行榜，除了從外表評選，也會考慮文化背景、生活模式、公眾意見等多面向，至今有25年歷史。

(中國時報)

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