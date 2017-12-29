Jolin另一半肚子大大的

2017年12月29日 01:23 中國時報 尤嬿妮 報導

Jolin與造型可愛的妖怪一同拍MV。

蔡依林（Jolin）與電影《捉妖記2》跨界合作，由她演唱該片的主題曲〈什麼什麼〉，日前出動片中人氣妖怪胡巴、土地妖等與Jolin一同拍MV，她不僅連換4套造型，更心花大開、釋放少女心，躺在有「妖界第一暖男」封號的「笨笨」懷裡，Jolin笑喊：「我好喜歡他，肚子大大的，躺在懷裡好有安全感，我找到我的另一半了！」

她在MV裡飾演上班女郎，因忙碌工作打瞌睡，在夢境裡遇到《捉妖記》裡的妖怪，還來不及震驚，她靈機一動：「不如我們來拍一支MV吧！」為了跟群妖同樂歡舞，還特別設計讓妖怪能順利施展四肢的「捉妖舞」，是Jolin出道18年來學得最快的一支舞，僅花30分鐘即完成，可愛簡單的舞步，讓Jolin笑稱自己好像「水果姊姊」。

巡演DVD明年預購

她「PLAY」巡演DVD明年1月3日預購，為此安排1月2日赴台中出席DVD宣傳活動，至於歌迷引頸期待的新專輯？她則希望明年夏天可以順利發行，她經紀人王永良28日表示：「歌曲收了幾首，還在等歌詞，Jolin這陣子減少工作，會花多一點心思在專輯前置作業。」〈什麼什麼〉今（29日）首播，30日MV曝光當天，她將於浙江衛視「領跑2018演唱會」首唱。

(中國時報)